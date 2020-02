Petit Denis: Voici l'homme qui l'a transformé en Europe

Les chanteurs Zouglou, Yodé et Siro ont révélé l'identité de celui là même qui est à l'origine de l'incroyable métamorphose de Petit Denis.

Dao l'argent, le bienfaiteur de Petit Denis, selon Siro

Petit Denis est un des meilleurs artistes Zouglou de sa génération. Avec des titres à succès tels que ''Tournoi'', ''Papa Polo'', ''L'homme n'est rien'', "Gnanhi'' et bien d'autres, l'enfant de Treichville a conquis le coeur des millions de mélomanes ivoiriens. Cependant il a, durant plusieurs années, traîné la mauvaise réputation de toxicoman qui a eu un impact négatif sur sa carrière. Régulièrement interpellé dans des fumoirs à Abidjan, Denco a même été interné dans des centres de désintoxication avant de retomber toujours dans les même erreurs.

Très amaigri, il y a quelques mois, Denco a finalement rejoint la France, et le moins que l'on puisse dire c'est que Kloité a désormais fière allure. L'artiste Zouglou qui a récemment avoué avoir mis fin à sa relation avec la drogue, est de plus en plus rayonnant dans ses différentes apparitions sur la toile. La vidéo postée vendredi 31 janvier 2020 sur les réseaux sociaux, et dans laquelle il invitait ses fans à être présents le samedi 1er février au palais de la culture de Treichville au spectacle dénommé Bonne année Zouglou(Baz), en est une parfaite illustration.

''Incroyable cette métamorphose, Denco est redevenu frais'', a commenté un internaute. A en croire un de ses collègues et amis de longue date, Siro, cette métamorphose de Petit Denis est dûe à la générosité d'un promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Dao l'argent. Siro et son compagnon Yodé ont donc rendu un hommage à Dao l'argent samedi en l'invitant sur le podium lors de leur prestation au Baz.

''Il y a 5 mois de cela, Dao l’Argent est venu me voir pour me dire qu’il voulait faire changer Petit Denis. Et je lui ai ainsi confié Dénis. La nouvelle image que vous voyez aujourd’hui donc de Petit Denis, c’est grâce à ce monsieur. Je lui ai fait confiance et il a honoré son engagement en faisant honneur à la Côte d’Ivoire. Le message que je voudrais faire passer à chacun, c’est de toujours garder espoir même si vous échouez plusieurs fois. Il y a un nouveau Denco en chacun de nous. Merci frère et que Dieu te bénisse'', a soutenu Siro.