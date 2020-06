Tiesco le sultan incarcéré à la MACA : Eunice Zunon parle à Ouattara

Tiesco le sultan est détenu à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) depuis début juin 2020. Le chanteur de couper décaler a été condamné à un mois de prison ferme. Il était poursuivi pour des faits de diffamation et d'attentat à la pudeur. Eunice Zunon, une web humoriste avec laquelle l'artiste avait eu des démêlés, s'est dit très touchée par la mauvaise passe que traverse le créateur du label Music Rebel.

Eunice Zunon attristée par le sort de Tiesco le sultan

Début juin 2020, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) annonçait avoir mis la main sur Tiesco le sultan, de son vrai nom Armand Trésor. Il lui était reproché des faits de diffamation, injures et outrage public à la pudeur sur les réseaux sociaux. On se souvient que courant septembre 2019, le jeune chanteur avait eu des embrouilles avec le footballeur international ivoirien Max Gradel.

Celui-ci l'accusait de l'avoir diffamé sur la toile. Le joueur a même saisi la justice contre Tiesco le sultan pour diffamation, injures publiques, chantage et tentative d'extorsion de fonds. Mais c'est le mois dernier que les ennuis judiciaires du "rebelle de Yopougon" ont débuté. Le chanteur s'était illustré en publiant des vidéos "mettant en scène des jeunes filles à moitié nues exécutant des danses érotiques", selon la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité.

Tiesco le sultan a été jugé puis condamné à un mois de prison ferme pour diffamation et attentat à la pudeur, ainsi qu'à une amende d'un million de francs CFA. Quelques jours après la condamnation du propriétaire de la maison Music Rebel, Eunice Zunon a brisé le silence afin de lui apporter son soutien. "Tiesco le sultan est loin d'être un ami, mais je ne souhaiterai jamais la situation qu'il traverse actuellement à mon pire ennemi. C'est pourquoi ce matin, j'ai une pensée pour lui. Je lui souhaite beaucoup de courage et je profite pour faire une doléance aux autorités qui est d'être un peu indulgent", a écrit la jeune dame sur son compte Facebook. Il faut noter que les rapports entre "l'ex-chérie" d'Arafat DJ et Tiesco le sultan sont très houleux.