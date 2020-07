Candidat à la présidence de la FIF: Ce que Drogba demande à tous

Candidat à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a lancé un message à ses fervents supporters.

Enfin, Drogba parle à ses partisans: ‘’Evitons les insultes (...) Concentrons-nous sur la victoire‘’

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, après une brillante carrière de footballeur au plus haut niveau, a décidé de prendre les rênes du football ivoirien, en se portant candidat à la succession de Sidy Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football.

Présent, samedi 4 juillet 2020 à Yamoussoukro, lors de l’Assemblée générale ordinaire de FIF, l’ancien buteur de Chelsea et de l’Olympique de Marseille a mis le cap sur Bouaké où il a été chaleureusement accueilli par les autorités locales.

Dès son arrivée dans la deuxième ville de la Côte d’Ivoire, l’icône nationale du football a été reçue par le maire Nicolas Djibo qui a fait de lui citoyen d'honneur de la ville de Bouaké. Mieux, les chefs traditionnels, après une séance de libation pour demander la protection divine, ont paré l’hôte du jour des attributs de chef Akan.

Ce qui correspond à sa nouvelle stature de fils du Gbêkê. Didier Drogba est ainsi baptisé du nom de Nanan Kwa Dani. La délégation de l’ex international ivoirien est également allée rendre ses civilités au Ministre des Transports, Amadou Koné, fils de la région, avant de visiter le chantier de la nouvelle piscine municipale de la ville, au quartier Kennedy. Lors de la cérémonie de réception, Didier Drogba a dévoilé les raisons pour lesquelles il a posé sa candidature à l’élection à la présidence de la FIF.

‘’Je suis persuadé que le développement peut se faire par des valeurs que le sport prône, à savoir l’unité, la solidarité. C’est donc pour ça que je me suis lancé dans cette campagne à la présidence de la fédération pour pouvoir contribuer encore une fois à l’épanouissement de cette jeunesse. Et aussi apporter ce côté social car le football est l’opium du peuple‘’, a déclaré Didier Drogba.

Avant de lancer un message à ses partisans: ‘’Je reste serein. J’espère que tout se fera dans un bon esprit et je vous encourage à rester calmes le plus possible. Je demande à mes supporters d’être à mon image, c'est-à-dire de ne pas être dispersés dans les réponses et insultes mais de se concentrer sur la victoire‘’, a affirmé l’ancien buteur ivoirien.