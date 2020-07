Tina Glamour prend enfin le contrôle de la Yorogang de Dj Arafat

La célébration de l’an 1 du décès du roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, se fera sous la supervision de sa mère, Logbo Valentine dit Tina Glamour.

Tina Glamour désormais incontournable à la Yorogang

Quelques semaines après le décès de Dj Arafat, ses plus proches collaborateurs ont émis le souhait de pérenniser les œuvres de leur défunt mentor. A cet effet, Landry Agban, un des fidèles lieutenants du Beerus Sama, a été désigné président de la Yorogang, label créé par Feu Ange Didier Houon. Un choix auquel s’était farouchement opposée la mère de l'artiste, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, qui avait proclamé la dissolution de la Yorogang. Il s'en était alors suivie une sorte de bras de fer entre cette dernière et les fidèles lieutenants d'Arafat.

Un peu plus de 11 mois après ce brusque décès, Tina Glamour a effectivement pris le contrôle de la Yorogang. Et cela s’est démontré lundi 13 juillet à l’acoustique bar situé dans la commune de Cocody, lors de la conférence de presse, annonçant la célébration de la première année du décès du roi du Couper décaler.

En présence des membres de la Yorogang, de Carmen Sama (veuve), Tina Glamour a affirmé que la commémoration de l’an 1 de Dj Arafat, qui marque également la levée de deuil, se fera sous son contrôle.

‘’La Yorogang aujourd’hui est constituée de Badro, Yves Jay Jay, Youyou Toit Rouge, Djitou… La Yorogang est constituée de personnes qui ont compris qu’on ne combat pas la maman de son ami. On ne combat pas la maman d’un artiste… Moi et la Yorogang, nous sommes les organisateurs officiels de la levée de deuil de Dj Arafat…On ne peut pas me surpasser; c’est fini ça… La mère de la Chine, c’est moi. L’épouse du président de la Chine, c’est elle (parlant de Carmen Sama) et la Yorogang, c’est eux… Ce sont mes enfants; ils m’ont dit: maman, tu n’es pas seule. J’ai certes perdu un fils mais je n’ai pas perdu une famille artistique‘’, a expliqué Tina Glamour.

Puis de donner les grands axes des festivités qui marqueront la levée de deuil de Dj Arafat. ‘’Cette levée de deuil, ça sera la prière qui va primer. Nous allons prier dans une église et ensuite, nous allons partager un repas en privé chez moi. Après, nous allons faire la fête avec les chinois‘’, a confié Tina Glamour.