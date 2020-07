Magic System : Asalfo évoque ses accointances avec feu Amadou Gon

Amadou Gon Coulibaly entretenait de bonnes relations avec de nombreux artistes ivoiriens et d'ailleurs. Asalfo, leader du groupe zouglou Magic System, dans un tweet publié ce jeudi, a rendu un témoignage vivant du défunt Premier ministre.

Amadou Gon Coulibaly - Traoré Salif (Asalfo), les relations étaient parfaites

Depuis le décès, le 8 juillet dernier, d'Amadou Gon Coulibaly, les témoignages ne cessent de se multiplier à propos de l'homme. Travailleur, méticuleux, technocrate, fidèle dans ses relations, humble, très attaché à sa famille, particulièrement à sa mère... que de superlatifs pour parler de l'ancien Chef du Gouvernement ivoirien.

Mais, il y a un autre pan de la personnalité d'AGC qui n'est pas totalement su de tous. C'est bien ses relations avec le monde du showbiz ivoirien. D'ailleurs, à son retour à Abidjan, après un séjour médical de deux mois à Paris, le Lion du Poro n'a pas manqué de remercier les artistes lors de son adresse depuis le salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.

Traoré Salif dit Asalfo, leader du groupe Magic System, n'a pas manqué d'ajouter sa voix à celle des témoins des bénéficiaires des largesses de feu Gon Coulibaly, pour se remémorer un souvenir qui est encore vivace dans son esprit. Tino, Goudé, Manadja et A'salfo encadrèrent Amadou Gon, alors qu'ils lui remettaient son invitation pour leur concert commémorant les 20 ans de carrière.

« Quand nous invitions feu M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au concert célébrant les 20 ans de carrière du groupe », a tweeté le Gaou Magicien, avant de révéler : « La suite vous la connaissez.....Il est resté jusqu’à la dernière note du concert. »

Notons que le groupe Magic System a effectué une tournée nationale et internationale, en 2017, dans le cadre de ses 20 ans de carrière. Ils ont, à l'occasion, donné deux concerts géants, les 5 et 7 août à Abidjan, respectivement à l’hôtel ivoire, à 20h20 et au Palais de la culture de Treichville à 18h, avant de s'envoler pour Bouaké, le 25 décembre.