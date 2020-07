Coup de tonnerre à la FIF: "Drogba sera bel et bien candidat..."

Alors que de nombreux observateurs croient à une élimination de Didier Drogba de la course à la présidence de la FIF, l’humoriste ivoirien Le Magnific, lui, tient à rassurer les fans de l’ancien buteur de Chelsea.

FIF: Le Magnific croit toujours en Didier Drogba

L’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) connait un engouement sans précédent. Et pour cause, l’ancien buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, y est candidat.

Pour plusieurs personnes, Didier Drogba est le candidat qu’il faut pour rehausser l’image du football ivoirien, quasiment à l’agonie ces dernières années.

Mais bien que soutenu par une grande majorité des populations, Drogba est confronté à un sérieux obstacle. Aucun des cinq groupements d’intérêts affiliés à la FIF, n’a tenu à lui accorder son parrainage.

L’Association des anciens footballeurs et l’Amicale des arbitres ont toutes, choisi Sory Diabaté. Les entraîneurs, eux, ont porté leur choix sur Idriss Diallo.

Alors que l’on s’attendait à ce que l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) accorde son parrainage à Didier, co fondateur et premier vice-président de ladite association, un communiqué publié lundi dernier et signé du secrétaire général, Arouna Dindané, a octroyé le parrainage de l'AFI à Idriss Diallo.

Depuis jeudi soir, des rumeurs persistantes annoncent que l’Association des médecins, a décidé de soutenir Sory Diabaté. Bien qu’aucun communiqué n'ait été publié jusqu'à présent dans ce sens, des partisans de Drogba ont baissé les bras, estimant que les carottes sont cuites pour leur candidat.

Mais le camp Drogba, lui, ne compte pas abandonner de sitôt. ‘'L'aigle ne rentrera pas bredouille‘’. Tel est le message écrit par le directeur de campagne de Drogba, Sinani Dosso, sur Facebook.

L’humoriste ‘’Le Magnific‘’ est, lui également monté au créneau pour rassurer les supporters de l’ancien capitaine des Eléphants.

‘’Drogba sera bel et bien candidat...Avec un dossier très complet du 20 au 31 juillet pour le dépôt... Ne vous inquiétez pas pour ça. Partageons seulement son programme et sa vision futuriste du football moderne dans notre pays‘’, a-t-il posté sur les réseaux sociaux.