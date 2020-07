Incroyable: Encore une troisième Range Rover pour Eudoxie Yao

Après les deux véhicules de type Range Rover qu’elle dit avoir reçus à l’occasion de son anniversaire, La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao annonce l’arrivée d’une troisième voiture.

Une troisième Range Rover pour Eudoxie Yao ?

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a récemment été au coeur d'une vive polémique. Après avoir présenté ses deux véhicules de type Range Rover ainsi que la somme de 21 millions de Fcfa qu'elle dit avoir reçus à l'occasion de son anniversaire, la go Bobaraba a été sévèrement vilipendée par des internautes qui l'ont traitée de "menteuse".

Invitée à l'émission "Accusé, levez-vous'' sur Trace FM, Eudoxie Yao avait apporté des précisions sur ses fameux cadeaux. ''Je n'ai jamais eu un problème de voiture mais je n'avais pas de voiture parce que j'ai toujours voulu des Range Rover. Depuis des années, on a toujours voulu m'offrir des voitures mais je me suis mise une chose dans la tête: Range Rover ou rien. Ceux qui me connaissent, savent que j'en raffole... Maintenant, pour mon anniversaire, mon chéri m'a proposé de m'offrir une voiture ou une maison, mais j'ai dit que je veux une voiture... Si pour mon anniversaire, on m'offre une voiture, vous devriez être contents. Je vais mentir pourquoi ? Je suis célèbre. Donc les gens vont forcément savoir ... On m'a envoyé une deuxième Range Rover ... Les gens ne me croient pas mais moi, je veux savoir pourquoi les gens ne me croient pas… mais sachez qu’il y a une troisième qui arrive'', avait déclaré Eudoxie Yao.

Eh bien! La troisième Range Rover semble ne plus être loin. Cependant la bimbo fait savoir qu’elle ne sait plus si elle doit l’accepter ou pas. ‘’Une troisième Range dans mon corps bientôt. Je prends où je laisse? C’est mon château que je veux maintenant oh‘’, a-t-elle posté sur Facebook.