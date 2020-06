Eudoxie Yao s'explique sur les 2 Range Rover et les 21 millions FCFA

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao, invitée samedi sur Trace fm, est revenue sur cette fameuse affaire de Range Rover et des 21 millions de Fcfa qu'elle dit avoir reçus à l'occasion de son anniversaire.

Eudoxie Yao: ''Sachez qu'il y a une troisième Range Rover qui arrive''

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, est au coeur d'une vive polémique qui alimente la toile depuis quelques jours.

Après avoir présenté ses deux véhicules de type Range Rover ainsi que la somme de 21 millions de Fcfa qu'elle dit avoir reçus à l'occasion de son anniversaire, la go Bobaraba a été sévèrement vilipendée par de nombreux internautes qui l'ont traitée de menteuse.

Invité samedi à l'émission "Accusé, levez-vous'' sur Trace FM, Eudoxie Yao dit ne pas comprendre cette attitude des internautes ivoiriens.

''Je n'ai jamais eu un problème de voiture mais je n'avais pas de voiture parce que j'ai toujours voulu des Range Rover. Depuis des années, on a toujours voulu m'offrir des voitures mais je me suis mise une chose dans la tête: Range Rover ou rien. Ceux qui me connaissent, savent que j'en raffole... Maintenant, pour mon anniversaire, mon chéri m'a proposé de m'offrir une voiture ou une maison, mais j'ai dit que je veux une voiture... Si pour mon anniversaire, on m'offre une voiture, vous devriez être contents. Je vais mentir pourquoi? Je suis célèbre. Donc les gens vont forcément savoir ... On m'a envoyé une deuxième Range Rover ... Les gens ne me croient pas mais moi, je veux savoir pourquoi les gens ne me croient pas'', s'est interrogée Eudoxie Yao.

Cette dernière avait déjà été pris en flagrant délit de mensonge lors d'un de ses passages au Burkina Faso. En effet, la bimbo ivoirienne avait affirmė avoir signé un contrat de 30 millions de Fcfa avec une entreprise basée au Burkina Faso. Dans la foulée, ladite entreprise avait publié le fameux contrat avec Eudoxie Yao qui était estimé à 250 mille Fcfa.

''Au Burkina Faso, je n'ai pas menti. Les 250 mille, c'était pour publier une photo de moi. Maintenant, les 30 millions, c'était un contrat à long terme que je voulais divulguer avant qu'on ne signe le contrat...'', a-t-elle confié.

Puis Eudoxie Yao d'ajouter: ''Moi, je pense que c'est grâce aux Ivoiriens que Dieu me bénit. A force de me vilipender, à force de me sous-estimer, Dieu précipite mes grâces... Sachez qu'il y a une troisième Range Rover qui arrive...'', a-t-elle ajouté.

Quant à la somme de 21 millions de Fcfa, Eudoxie Yao a fait savoir qu'il s'agissait encore d'un cadeau de son prince charmant. ''C'est mon mari qui m'a offert les 21 millions. Vous pensez que mon mari est n'importe qui?'', a questionné Eudoxie Yao.