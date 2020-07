Clash en l'air entre Emma Lohoues et Carmen Sama: Ce qui s'est passé

Un fait assez anodin s’est produit sur Instagram faisant croire à une éventuelle discorde entre les deux ex compagnes de feu Dj Arafat, que sont Carmen Sama et Emma Lohoues.

Emma Lohoues et Carmen Sama déjà en froid ?

Les deux ex-compagnes de feu Dj Arafat, Emma Lohoues et Carmen Sama, ont récemment tissé une amitié qui a suscité de nombreux commentaires. Ces deux dames qui ont partagé à des périodes distinctes la vie du boss de la Yorogang, se sont retrouvées le mardi 19 mai dernier et ont célébré leur nouvelle amitié avec du champagne. Quelques jours plus tard, Emma Lolo et sa nouvelle amie ont fait la fête dans un espace de loisirs à Abidjan. Des vidéos ont même été diffusées sur la toile où l’on pouvait apercevoir l’actrice ivoirienne tripoter les fesses de Carmen Sama.

Face aux nombreuses critiques autour de cette nouvelle amitié, Emma Lohoues est montée au créneau pour apporter des précisions sur sa relation avec la veuve de Dj Arafat. "Je n’ai jamais eu de problème avec cette jeune fille (…) C’est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie. Elle a peut-être pensé que j’avais quelque chose contre elle mais aujourd’hui, elle a compris et c’est une bonne chose… Que les gens sachent que moi, il n’y a pas d’hypocrisie dans ma vie. Si je ne te parle pas, je ne te parle pas… Carmen et moi, il n’y a jamais eu de guerre. Donc c’est normal si on se voit aujourd’hui et qu’on rigole parce qu’on a compris qu’il y avait un poids sur notre relation. Je suis là pour elle. Je suis là pour Rafna. Que les gens s’habituent à cela…", avait affirmé Emma Lolo.

Cependant, un fait s’est produit récemment, suscitant de nombreuses interrogations sur une éventuelle discorde entre les deux ex de feu Dj Arafat. Tout est parti d’une publication d’Emma Lohoues sur Instagram: "N’acceptez pas d'être l'aigle qui finit par se prendre pour un coq parce que la vie l'a parachuté dans une basse-cour. Ce que vous acceptez et attirez devient votre standard!‘’, a-t-elle écrit.

De son côté, Carmen Sama a posté un message aux allures de réponse à la publication d’Emma Lohoues: ‘’Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons‘’. Emma Lohoues et Carmen Sama sont-elles déjà en froid ? S'interrogent de nombreux internautes.