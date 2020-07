San Pedro: Un coursier s'enfuit avec 7 millions de F CFA, ce qui lui arrive

Les faits se déroulent à San Pedro, une ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. DM, coursier et chauffeur d'un homme d'affaires bien connu dans la région, s'est fondu dans la nature avec la somme de sept millions de francs CFA.

San Pedro, un coursier malhonnête aux mains de la police

DM est un triste personnage qui ne sait pas apprécier le bien qu'on lui fait. En effet, cet individu est employé par un homme d'affaires sérieux, respectueux et connu à San Pedro. L'employeur le met dans les conditions nécessaires afin qu'il exerce consciencieusement son travail de coursier et de chauffeur. En plus de se rendre utile pour les déplacements de l'homme d'affaires, dont l'identité n'a pas été revélée, DM a la responsabilité d'effectuer les opérations bancaires au nom de son patron. Jeudi 9 juillet 2020, le coursier est chargé d'aller retirer la somme de 7 000 000 de francs. Il se rend à la banque, mais avec la ferme résolution de ne pas remettre le pactole à son employeur.

Ce jour-là, DM met plus de temps que d'accoutumée pour remplir cette tâche. En effet, comme le souligne la Direction générale de la police nationale, le chauffeur a bel et bien retiré l'argent. Cependant, il disparait sans crier gare. Le temps s'écoule et le coursier n'apparait pas. Les tentatives de le joindre sur son téléphone portable sont sans succès. Le patron attend son retour jusqu'à dans la soirée, mais DM ne se pointe pas. Il est obligé de voir la réalité en face : son employé a pris la fuite avec l'argent. Sans perdre une minute de plus, l'homme fonce à la Direction de la police criminelle où il dépose une plainte.

Selon une source policière, une enquête est aussitôt diligentée afin de mettre la main sur le coursier. Les fins limiers de la police parviennent à épingler DM, qui a trouvé refuge à Sinfra. "La perquisition de son domicile a permis de saisir la somme de 1.900.000 FCFA, une moto et des équipements de maison achetés avec le fruit de son vol", confie la police nationale. Transféré à la direction de la police criminelle de San Pedro, DM devra répondre de ses actes.