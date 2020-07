FIF: Qui veut nuire à Sery Dorcas, ex épouse de Zokora Didier?

L'ex épouse de Zokora Dider, Sery Dorcas, a finalement réagi suite aux propos qui lui ont été attribués sur les réseaux sociaux, à travers lesquels elle encensait l'ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

Sery Dorcas: ''Nous avons affaire à une campagne de dénigrement''

La belle Sery Dorcas, ex épouse de l'ancien international ivoirien, Zokora Didier alias Maestro, est au coeur d'une vive polémique qui alimente la toile depuis mardi après midi. En effet, un message attribué à la Miss Côte d'Ivoire 2005, est devenu viral sur les réseaux sociaux. ''Drogba est le Didier le plus important de la Côte d'Ivoire. Après lui, c'est mon petit-frère feu DJ Arafat", aurait-elle affirmé.

Des propos qui s'attaquent de manière subtile à Didier Zokora, son ex époux qui, rappelons-le, a tourné le dos à Didier Drogba dans la course à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). ''Sery Dorcas, je n'ai pas aimé! Comment tu peux dire qu'il y a deux DIDIER importants en Côte dIvoire et tu vas jusqu'à dire que le plus important, c'est Didier Drogba et ensuite feu Houon Didier dit ARAFAT. Et l'autre Didier, le Maestro ? En tout cas, je n'ai pas aimé'', avait commenté de façon ironique un internaute.

Manque de pot! Ce message attribué à la belle Sery Dorcas et abondamment partagé sur la toile, n'était rien d'autre qu'une fake news. "Ce ne sont pas mes propos. Je tiens à vous dire et le préciser. Merci de bien vouloir lire entre les lignes et d'ouvrir les yeux. Nous avons affaire à une campagne de dénigrement. Merci", a réagi la jeune et belle business woman ivoirienne sur First Mag le vrai (page facebook appartenant à Euloge First). Voici qui vient mettre fin à une fausse nouvelle distillée en cette periode de campagne à la présidence de la FIF où Zokora Didier est sur une liste opposée à Drogba Didier.