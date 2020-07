Showbiz : Bebi Philip revient sur ses querelles avec feu Dj Arafat

L’artiste Couper décaler Bebi Philip est enfin revenu sur la discorde qui l’a opposée à feu Dj Arafat durant plusieurs années.

Bebi Philip : "Arafat m’a donné de l’argent plusieurs fois"

Le talentueux arrangeur chanteur ivoirien Bébi Philip, invité ce samedi à l’émission "Accusez levez-vous", est revenu sur la querelle qui a mis un terme à sa collaboration avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Après avoir ajouté sa touche à la chanson ‘’Kpangor’’ de Dj Arafat et Debordo Likunfa en 2009, Mister Bbp avait, en effet, pris la ferme décision de ne plus travailler les chansons du Beerus Sama, et ce durant plusieurs années.

" Il faut dire que dans le temps, nous étions jeunes. Dans la jeunesse, chacun veut montrer qu’il est au top. Pour dire vrai, il s’agissait d’une histoire d’ordinateur qu’Arafat m’avait vendu. Il est venu me redemander l’ordinateur pour le vendre à d’autres personnes. Après ça, il est parti dire sur Rti Music que c’est Bebi Philip qui est malhonnête. Donc c’est un truc que moi je n’ai pas accepté. Moi, je suis quelqu’un de très timide, et c’est comme si, lui il me livrait à la vindicte populaire. Et c’était très difficile pour moi d’accepter cela. Il faut dire aussi qu’avant, j’étais très rancurnier, donc c’est ce qui a fait qu’on n’a plus travaillé ensemble. Mais depuis environ trois ans en arrière, on a recommencé à se côtoyer…", a déclaré Bebi Philip avant de préciser que ce n’est pas pour une affaire de femmes que lui et Dj Arafat avaient mis un terme à leur collaboration, comme on a pu l’entendre un peu partout.

"Pour ceux-là, c’est des gens qui aiment le buzz. Quand Arafat lui-même parlait, il disait, je suis sorti avec son-ex. Il était un peu fou, mais il savait qu’il y avait des enfants qui le regardaient, donc il y a des mots qu’il ne pouvait pas sortir… Quand lui-même il parlait, il disait que j’étais sorti avec son ex, et effectivement, c’était mon-ex … Mais, ce n’était pas ça le problème. Je suis allé chez lui, on mangeait ensemble, puisqu’après on se voyait en boite de nuit. Il m’a même donné de l’argent plusieurs fois", a-t-il confié .