Serge Aurier "fait pleurer" Eric Bailly et Serey Dié: Ce qui s'est passé

Endeuillé par l’assassinat de son frère cadet, Serge Aurier a connu une fin de saison délicate. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a adressé un message plein de spiritualité.

Serge Aurier continue de pleurer son frère tué à Toulouse

La saison de Premier League s’est achevée ce dimanche. Opposés au Crystal Palace de Wilfried Zaha, Serge Aurier et Tottenham ont fait match nul (1-1). Ce score a permis aux poulains de José Mourinho d’assurer leur place en Ligue Europa la saison prochaine. Récemment frappé par la mort de son frère, Serge Aurier a adressé des mots pleins de spiritualité et de philosophie à Christopher, son jeune frère tué d’une balle dans l’abdomen.

«Qu’Allah accepte nos prières et t’accepte dans son royaume, le Paradis. Je t’aime mon petit frère. Tu vas me manquer de fou. On s’occupera de tout ici. Veille sur nous la Haut. Repose en paix », a posté Serge Aurier sur Instagram. Plusieurs joueurs de l’équipe nationale ont apporté leur soutien à leur capitaine. Seko Fofana, Eric Bailly, Serey Dié… Plusieurs ont réagi à cette publication que Serge Aurier a illustré avec un t-shirt en hommage à son frère.

Le frère de Serge Aurier tué avait 26 ans

C’est le 13 juillet dernier que Christopher Aurier a été tué près d’une boite de nuit à Toulouse. Agé de 26 ans, il était footballeur comme son frère mais n’avait pas pu atteindre le haut niveau. Quelques heures après le drame, un homme s’est rendu à la police, avouant être l’auteur du coup de feu qui a coûté la vie au frère du défenseur des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Jeudi dernier, l’homme a été mis en examen. Selon les médias français, il serait né dans les années 90. Ce crime, faut-il le rappeler, serait dû selon les premiers éléments de l’enquête à un différend amoureux. Cette version a d’ailleurs été confirmée par Serge Aurier. Dans un entretien accordé à la Dépêche, le joueur de Tottenham a indiqué qu’il s’agit « d’une histoire de fille ».