Un an après le décès d' Arafat, Mix Premier refuse de croire

Cela fera bientôt un an qu' Arafat DJ n'est plus de ce monde. Houon Ange Didier est décédé tragiquement le 12 août 2019 dans un accident de circulation à Cocody-Angré. Mix Premier, de son vrai nom Émile Joël Sofonnou, qui était très proche du patron de la Yorogang, a livré récemment une confidence sur le fils de Tina Glamour, dont il accepte difficilement la disparition.

Mix Premier se souvient d' Arafat DJ

Arafat DJ est décédé le 12 août 2019, plongeant la Côte d'Ivoire dans une profonde tristesse. Le roi du couper décaler a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Cocody. L'ex-compagnon de Carmen Sama était en pleine ascension musicale quand la mort l'a arraché à l'affection de ses proches et de ses fans. Mix Premier, l'un des acteurs majeurs de la scène couper décaler, a encore du mal à accepter le départ prématuré d' Arafat.

Invité de l'émission C'est le moment, diffusée sur la radio BBC, Mix Premier est revenu sur ce douloureux souvenir. "Jusqu'à présent, je ne réalise pas encore le départ de DJ Arafat. Je me dis que je suis encore dans un rêve ou peut-être que c'est un buzz. Peut-être qu'un matin, on sera là et il sortira. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est difficile à avaler. On n'a pas encore fini de le pleurer, on pense à lui. Il nous manque énormément. C'est une très grosse perte pour le couper décaler. Je garde de très beaux souvenirs de lui : homme battant, un homme qui est parti de rien pour devenir quelqu'un. C'est une icône. À chaque fois qu'on aura l'occasion de le célébrer, on le fera avec plaisir", a confié le disque-jockey ivoirien.

Poursuivant, l'ami d' Arafat a laissé entendre qu'au-delà de son caractère de bad boy, le défunt père de Rafna était très timide. "C'était quelqu'un de très respectueux et très calme, mais qui avait des principes. Il ne voulait pas qu'on lui marche là-dessus. Quand il sentait qu’il n'y avait pas le respect, il devenait une autre personne", a témoigné Mix Premier.