Carmen Sama: Tout sur sa nouvelle vie 1 an après le décès de Dj Arafat

Voici en résumé comment s’est comportée la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, depuis la tragique disparition de son prince charmant.

La belle histoire de Carmen Sama après le décès de Dj Arafat

Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama est, parmi les nombreuses conquêtes de Dj Arafat, la femme qui a réussi à canaliser le big boss de la Yorogang. Le défunt l'avait lui-même reconnu lors d’un de ses passages sur une radio.

‘’J'étais très infidèle … mais depuis que j’ai rencontré ma femme Carmen, j’ai arrêté tout ça. Maintenant, je me concentre sur mon travail et ma femme‘’, aavait-il raconté.

Après le mariage coutumier avec sa dulcinée, Dj Arafat préparait en toute discrétion son mariage civil lorsqu'il a perdu la vie le lundi 12 août 2019 à la suite d’un grave accident de moto.

Une brusque disparition qui a plongé la Côte d'Ivoire dans un désarroi total. Ses fans, ses détracteurs, ses amis, ses parents, sa mère; toute la nation n’en revenait pas. Au bord du désespoir, Carmen Sama avait même failli se suicider.

‘’Que vais-je devenir sans toi ? Tu m’as brisé le cœur. Je n’arrive toujours pas à expliquer ce que je ressens. Tellement abattue…Et tous les préparatifs du mariage? Finalement, j'épouse qui dans environ 4 mois?‘’, s’était-elle interrogée.

‘’Je t’ai aimé dès le début et je continue de le faire. Je te serai infiniment reconnaissante parce que tu m’as laissé une partie de toi. Je me battrai pour notre fille. Tu sais ce qui t’a poussé à m’appeler ta Lionne. Je te promets. Je te ferai honneur mon Lion», avait-elle écrit sur Instagram, un mois après la disparition de son amoureux.

Carmen Sama, résolument engagée à tenir sa promesse envers Arafat

Quelques mois avant son décès, Dj Arafat avait entamé une série de spectacles dont une partie des bénéfices, devrait servir d'aide aux orphelins et autres enfants défavorisés. Une tournée qui n’ira pas à son terme car la mort en a décidé autrement.

Cependant, Carmen Sama a pris l’engagement de réaliser les dernières volontés de Dj Arafat. Elle s’est rendue en décembre 2019, lors de la célébration de sa date d'anniversaire de naissance, au village SOS d'Abobo où elle a offert des cadeaux aux orphelins.

De plus, la jeune veuve a créé une ligne de vêtements pour enfants, portant le nom de la dernière fille de Dj Arafat, Rafna Houon. Un projet qui, selon la belle Carmen, a été pensé par l'artiste défunt.

‘’Rafna est une ligne de vêtements pour enfants, qui est née de la volonté de mon défunt époux, DJ Arafat. C'est donc dans l'idée d'immortaliser notre amour qui a donné naissance à cet enfant, que nous avons eu l'idée de créer une marque de vêtements, qui s'appellerait ainsi. C'est pourquoi, après la disparition de mon époux, j'ai décidé de matérialiser cette idée que nous avions eue ensemble dès les premiers jours de la naissance de notre fille. C'est pour moi, une façon d'honorer sa mémoire'’, a-t-elle confié.

Carmen Sama, régulièrement critiquée sur la toile

La veuve de Dj Arafat fait très souvent l'objet de vives polémiques sur la toile, généralement dûes à certaines de ses apparitions. En témoigne sa présence à un évènement organisé par Molaré, considéré par les chinois (fans d'Arafat) comme un des ennemis de leur idole.

Autre situation qui a suscité une vive polémique récemment, c’est sa virée nocturne avec l’ex copine de son défunt mari, Emma Lohoues.

Face aux injures, Carmen Sama a répondu: ‘’Parfois, la sagesse se résume à deux choses: se taire et observer", a-t-elle écrit sur Instagram.

Ses relations avec sa belle-mère, Tina Glamour

Ce n’était un secret pour personne. Les relations entre Carmen Sama et la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, n’étaient pas au beau fixe. Dame Logbo Valentine l’avait même attaquée dans l’une de ses nombreuses sorties sur la toile.

‘’Ça fait 10 fois que je l’appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter la mère de celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant, tu dois me vénérer et laver mes habits… Tu dois me respecter. Pour que Rafna fasse au moins trois jours dans ma main, c’est impossible. Tu exposes l’enfant sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas discuter avec toi mais ne me manque pas de respect‘’, avait lancé Tina Glamour en octobre 2019.

Plusieurs mois passés, ces deux femmes chères à Dj Arafat, ont lavé leurs linges sales en famille. Et cela s’est confirmé le lundi 13 juillet 2020, lors de la conférence de presse de lancement des activités de la commémoration de l’an 1 du décès de Dj Arafat. Ce sont deux femmes très complices que l’on a pu apercevoir dans les murs de l'acoustique bar à Cocody.