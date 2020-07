En route pour Naples, le nigérian Victor Osimhen chasse son agent

Annoncé comme recrue phare de Naples, Victor Osimhen n’est pas encore officiellement joueur du club italien. Cependant, l’international nigérian, en pleine négociation a décidé de se séparer de son agent. Ce dernier a réagi dans les colonnes de France Football.

Victor Osimhen change d’agent

Attendu à Naples depuis plusieurs semaines, Victor Osimhen n’a pas encore signé chez les pensionnaires du stade San Paolo. Le buteur nigérian de 21 ans a vu l’opération retardée par son propre fait. En effet, le Super Eagle a changé d’agent en plein milieu des négociations. Interrogé par France football, Jean-Gérard Benoit Czajka, désormais ex-agent de Victor Osimhen, a vivement critiqué l’attitude du joueur de Lille. « Avec mon partenaire, alors que tout allait se réaliser, nous avons été subitement écartés pour être remplacés par un nouvel agent », a-t-il déclaré à France football.

« Mes avocats ont fait un mail dirigé à Victor, à Naples et au LOSC. Et le 14 juillet, je reçois à mon tour un email “arrêtant brutalement et sans motif” mon mandat de représentation avec Victor Osimhen qui était en vigueur jusqu'en Janvier 2021 », a ajouté, Jean-Gérard Benoit Czajka. L’agent qui collabore avec l’attaquant nigérian depuis que ce dernier a 14 ans, est convaincu que tout n’est pas véritablement maitrisé autour du joueur. « Il y a beaucoup de pression, a révélé Jean-Gérard Czajka. Il a certainement perdu un peu pied. Il y a ce William D'Avila qui doit lui faire la cour depuis un moment. On lui a peut-être expliqué qu'on pouvait lui avoir un meilleur contrat ».

Victor Osimhen et son ex-agent devant les tribunaux ?

Reste désormais à savoir la suite qui sera donnée à cette affaire. Jean-Gérard Czajka a assuré dans les colonnes de France football être déterminé à « aller au bout ». « S’il faut aller devant les tribunaux pour garder la face, nous y irons », assure l’agent de joueur. Visiblement vexé par cette fin de collaboration brusque avec Victor Osimhen, Jean-Gérar Czajka n’est pas disposé à accepter un arrangement.

« Mes avocats ont tous les documents sur le travail effectué. Je vais donc faire valoir mes droits au tribunal. Après, il est très probable qu'on puisse me proposer un arrangement, chose que je n'accepterai pas », a-t-il ajouté. Désigné récemment meilleur joueur africain de Ligue 1, Victor Osimhen a réalisé une excellente saison avec Lille. Le nigérian devrait rejoindre Naples pour près de 50 millions d’euros soit plus de 32 milliards de Francs CFA.