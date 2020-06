Football: Ancien vendeur d’eau, Victor Osimhen, vainqueur du prix Foé

Le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France a été attribué au nigérian Victor Osimhen. Le Super Eagles a largement devancé ses concurrents.

Victor Osihmen: Des rues de Lagos à la consécration

A 21 ans, Victor Osihmen a remporté dimanche le prix Marc-Vivien Foé. Le trophée qui porte le nom du défunt milieu défensif des Lions indomptables du Cameroun, récompense le meilleur joueur africain du championnat de France de Ligue 1. Avec 284 points, Victor Osihmen a largement devancé l’algérien de l’As Monaco, Islam Slimani (95 points). L’international marocain du Stade de Reims, Yunis Albelhamid, complète le podium avec 89 points. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 avec Lille, Victor Osihmen a crevé l’écran malgré une saison marquée par le covid-19.

Si l’international nigérian semble marcher sur l’eau, la vie n’a pas été toujours facile pour lui. Benjamin d’une famille de 7 enfants, le véloce attaquant a grandi près d’une décharge à Lagos au Nigeria. Jeune, Victor Osihmen a confié qu’il a vendu des sachets d’eau avec sa mère afin de pouvoir s’acheter de la nourriture. Le déclic pour lui viendra des sélections de jeunes du Nigeria où il est retenu après un test réunissant des milliers de jeunes nigérians. Après avoir disputé la CAN 2015 des moins de 17 ans, l’attaquant Lillois explose en 2018 au sein du club de Charleroi en Belgique.

Un départ quasi-certain de Lille pour victor osimhen

Arrivé à Lille en 2019, Victor Osimhen devrait quitter le nord de la France cette saison. Le joueur aux 4 buts en 9 sélections avec les Super Eagles du Nigeria, intéresse fortement plusieurs écuries en Angleterre et surtout en Italie où Naples souhaite sérieusement l’enrôler. Christophe Galtier, entraineur de Lille, s’est déjà fait une raison.

L’attaquant qui a la plus importante valeur marchande de l’effectif, va quitter le club. Quelques heures après l’attribution du prix Marc-Vivien Foé, le technicien français l’a confirmé sur Yahoo Actualités. « On ne va pas se voiler la face, Victor va surement nous quitter. Victor a envie de voir ce qui se passe au plus haut niveau et cela rentre aussi dans le modèle économique du club », a déclaré Christophe Galtier.