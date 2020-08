Football, Italie: L'ivoirien Seko Fofana en route pour l'Atalanta?

Performant avec l’Udinese, Seko Fofana va quitter le club italien à l’occasion du mercato. Agé de 25 ans, l’international ivoirien pourrait rebondir au sein d’une équipe plus ambitieuse en Série A.

Seko Fofana annonce son départ de l’Udinese

Joueur de l’Udinese depuis 2016, Seko Fofana a signé 11 buts en 110 matchs avec le club de Serie A. Performant, le milieu de terrain s’est imposé cette saison comme un titulaire indiscutable de l’équipe basée à Udine. Après 4 ans, l’international ivoirien a annoncé ce week-end son départ du club qui a fini 13e de Serie A.

« Le moment est venu de penser à moi et de choisir une nouvelle destination. Je suis un nomade du football, j'ai joué en France, en Angleterre et en Italie. Je ne pensais pas venir en Serie A, pourtant je suis resté quatre ans et je pourrais bien rester ici. Ça va être difficile de trouver un endroit où je suis aussi heureux qu'Udine », a déclaré l’ivoirien lors d’un entretien à la Gazzetta dello Sport. Ancien international français dans les catégories jeunes, Seko Fofana a rejoint l’Udinese en provenance de Manchester City où il a été formé.

Direction Bergame pour Seko Fofana?

Milieu de terrain puissant et doté d’une belle technique, Seko Fofana a signé trois buts et 7 passes décisives en Serie A cette saison. Les performances de l’ivoirien qui a signé une belle réalisation face à la Juventus de Turin récemment, ne laissent pas de marbre l’Atalanta Bergame. Selon les médias italiens, l’ambitieux club qui s’apprête à disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions souhaite enrôler l’international ivoirien.

Sélectionné à 4 reprises avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, Séko Fofana pourra avec le club de Bergame, franchir un palier dans sa carrière. Ce, d’autant plus que l’Atalanta qui a fini à la 3è place du championnat italien va disputer la prochaine Ligue des Champions. Une bonne destination en perspective pour le natif de Paris.