Eudoxie Yao refuse de lâcher Grand P ! Elle débarque en Guinée

Eudoxie Yao n'a pas encore dit son dernier mot dans sa relation avec Grand P. La sulfureuse Ivoirienne n'est pas prête à laisser s'échapper le Guinéen. Malgré tout ce qui se raconte, la Kim Kardashian de Côte d'Ivoire a décidé de ne rien lâcher.

Eudoxie Yao-Grand P, ce n'est pas encore fini !

La rupture entre Eudoxie Yao et Grand P a été annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux. La Bimbo ivoirienne qui affirmait ne plus supporter l'infidélité de son amoureux a décidé de s'éloigner de lui. Et pourtant, aux dires de la jeune dame aux courbes déroutantes, tout se passait bien entre eux. "Grand P et moi, nous entretenons une relation, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore passés à l’acte. C’est mon fiancé", avait-elle annoncé sur Trace FM en novembre 2019.

Elle avait aussi ajouté : "Grand P dit qu'il veut me marier. J'ai pris acte donc on verra après le confinement. Grand P a un grand cœur et je l'aime sincèrement. Je suis une femme et il faut que je me case."

Mais la relation que plusieurs internautes ont du mal à admettre a pris du plomb dans l'aile. La rupture est intervenue par la suite entre la star guinéenne et Eudo Rover. Invitée sur le plateau de l'émission Peopl'Emik, Eudoxie Yao a donné les raisons de la séparation. "Grand P n'était pas sérieux...Il était un peu embrouillé", a lancé la candidate déclarée à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La "go bobaraba a également fait savoir qu'elle a dorénavant quelqu'un dans sa vie.

Mais contre toute attente, Eudoxie Yao décide de retrouver son amoureux en Guinée dans les jours à venir. "Vraiment petit marteau casse gros cailloux. Trop de love pour mon amour Grand P. J’arrive en Guinée dans une semaine", a écrit l'Ivoirienne sur son compte Instagram. Eudoxie Yao et le chanteur guinéen ont-ils tu leurs querelles afin de se remettre ensemble ?