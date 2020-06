Eudoxie Yao : "Grand P n'était pas sérieux... Il était un peu embrouillé"

Le grand amour entre Eudoxie Yao et Grand P a défrayé la chronique sur la toile. Les deux stars africaines affirmaient ouvertement qu'elles nageaient en plein bonheur et n'étaient pas loin de s'unir par les liens sacrés du mariage. Mais la sulfureuse Ivoirienne a subitement décidé de quitter son chéri. Des mois plus tard, la Bimbo revient sur sa rupture avec le chanteur guinéen.

Eudoxie Yao parle de sa rupture avec Grand P

Grand P et Eudoxie Yao étaient-ils sérieux quand ils ont annoncé leur relation amoureuse sur les réseaux sociaux ? En tout cas, la jeune ivoirienne aux courbes généreuses ne niait pas sa liaison amoureuse avec le chanteur guinéen. "Grand P et moi, nous entretenons une relation, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore passés à l’acte. C’est mon fiancé", avait-elle déclaré en novembre 2019 sur les ondes de la radio Trace FM. En avril 2020, la "go bobaraba" a révélé que Grand P était prêt à lui passer la bague au doigt. "Grand P dit qu'il veut me marier. J'ai pris acte donc on verra après le confinement. Grand P a un grand cœur et je l'aime sincèrement. Je suis une femme et il faut que je me case", avait-elle déclaré sur les réseaux sociaux. La relation entre l’Ivoirienne qui se définit comme la femme la plus influente d'Afrique et la star guinéenne était vue comme un coup de pub par beaucoup d'internautes.

En fin de compte, la Kim Kardashian africaine et Grand P ne se rendront pas devant le maire. Invitée de l'émission Peopl'Emik, diffusée sur La 3, Eudoxie Yao est revenue sur sa rupture avec son ex-compagnon. "Grand P n'était pas sérieux...Il était un peu embrouillé", a déclaré la jeune dame sur le plateau télé. Elle a assuré qu'elle vit actuellement le big love avec un autre homme depuis un an. Eudoxie Yao n'a pas voulu révéler l'identité de son amoureux. Elle a seulement dévoilé qu'il vit hors de la Côte d'Ivoire. La page Grand P est définitivement tournée et "Eudo" est passée à un autre chapitre de sa vie.