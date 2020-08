Chaude empoignade entre Lolo Beauté et Annie France sur La 3

C’était chaud le mardi entre la blogueuse Lolo Beauté et la chroniqueuse Annie France Bamba sur le plateau de l'émission Peopl’ Emik de La 3.

Quand Lolo Beauté dit ‘’ses gbès’’ à l'animatrice Annie France

La blogueuse ivoirienne Makosso Louise alias Lolo Beauté était l'invitée mardi 4 août de l’émission peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (Rti3). Elle avait en face d’elle, des chroniqueurs parmi lesquels se trouvait la redoutable Annie France Bamba qui s’est fait remarquer pour ses virulentes critiques à l’encontre des invités.

On se souvient du premier passage de Vitale à cette émission. La chanteuse Couper décaler avait été copieusement savonnée par la chroniqueuse. ‘’Je suis emballée quand je te vois danser mais franchement la musique, je n’ai pas envie de le dire mais ça pourrait donner envie de se suicider parce qu’il n’y a rien qui va…‘’, avait lâché la chroniqueuse.

Face à la sœur cadette de Makosso Camille, Annie France n’a pas dérogé à ses règles. Elle a sévèrement déploré les propos grossiers et vulgaires que Lolo Beauté tient régulièrement dans ses vidéos.

‘’Moralement c’est une très mauvaise stratégie... c’est une stratégie qui manque d’élégance. Commercialement ça pourrait passer mais le problème, c’est que les personnes qu’elle vise, ce sont les femmes… et ces femmes sont aussi choquées. Lolo Beauté, il ne faudrait pas que tu penses que les personnes qui te suivent sont seulement des personnes qui pensent comme toi. Il y a des personnes qui t’aiment et qui ont peut-être envie de t’écouter. Ton vocabulaire et ton verbe font qu’on n’a pas envie de rester …‘’, a-t-elle dénoncé.

‘’Mes vidéos sont destinées aux adultes. La moralité, vous la faites chez vous. C'est comme une chaîne de moins de 18 ans où on ne fait que la pornographie. Mais écoute, ne va pas regarder…‘’, a répliqué Lolo Beauté.

Ces échanges de mots assez chauds entre la blogueuse et la chroniqueuse n’ont pas échappé aux yeux des internautes dont la plupart ont apprécié la réponse de Lolo Beauté.