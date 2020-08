Arafat décédé, Eunice Zunon ''dans les bras'' de Safarel Obiang

Après les révélations sur ses rapports avec Dj Arafat, Eunice Zunon a été aperçue à un évènement organisé par Safarel Obiang, samedi à Yopougon.

Eunice Zunon: ‘’Je suis l'amie de ceux qui le veulent bien‘’

La proximité entre la web humoriste ivoirienne Eunice Zunon et feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat avait amené de nombreux internautes à croire à une relation amoureuse entre ces deux personnalités. Invitée, mercredi dernier, sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaine de télévision nationale (La 3), Eunice Zunon a fait de grosses révélations sur ses rapports avec le défunt roi du Couper décaler.

‘’Lui et moi, on pouvait être ensemble. J’ai aimé Arafat d’un amour très amoureux mais je ne peux pas être avec un homme qui est déjà avec quelqu’un. Je me respecte. Donc je ne rentre pas dans ce genre de problème…Si Arafat n’était pas avec quelqu’un, surtout que moi j’étais célibataire, on allait être en couple aujourd’hui…Lui et moi, on s’est respecté. Il savait très bien qu’il ne pouvait pas me prendre pour faire une deuxième femme’’, a-t-elle confié.

Avant d’ajouter: ‘’Elle (Carmen Sama) et moi, nous sommes rivales puisque j’ai aimé l’homme avec qui elle était. Mais je n’ai pas de problème avec elle. J’ai accueilli leur mariage traditionnel avec beaucoup de rigolade ; ça m’a fait rire...‘’.

Le samedi 8 août 2020, à Yopougon, Eunice Zunon était l'invitée d'un évènement dénommé ‘’Le Gala du déconfinement‘’ organisé par l’artiste Couper décaler, Safarel Obiang. La grande complicité entre le Safking et la jeune comédienne n'a pas échappé aux yeux des spectateurs. Eunice a d’ailleurs posté sur son compte Facebook, une photo d'elle avec le Primud d'or 2019. ‘’Je suis l'amie de ceux qui le veulent bien‘’, a-t-elle laissé en commentaire.