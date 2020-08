Atteinte du Covid-19, comment Simone Gbagbo a échappé à la mort

L’ex-Première dame Simone Gbagbo a donné les raisons de son éloignement de la scène sociopolitique nationale depuis deux mois.

Covid-19: Après avoir frôlé la mort, comment se porte Simone Gbagbo

Simone Ehivet Gbagbo va désormais bien. Après deux mois d’isolement en raison de sa contamination au Covid-19, l’épouse de l’ancien chef de l’État Laurent Gbagbo a donné la nouvelle de sa guérison dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux. « Je reviens de loin. De très loin. J’ai été contaminée par le Coronavirus, et pendant près de 2 mois, je suis restée immobilisée par cette maladie, coupée de tout le monde et de toutes les activités », raconte la deuxième vice-présidente du FPI.

Elle avoue que l’expérience de cette maladie a été rude, même très rude. Son salut, a-t-elle confié, elle le doit au « seigneur Jésus-Christ qui est resté à ses côtés durant cette dure épreuve et qui l’a littéralement sortie des griffes de la mort". Les remerciements de l’ex-députée de la commune d’Abobo vont également à l’endroit des médecins traitants qui n’ont ménagé aucun effort pour lui donner des soins appropriés. « Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie mes médecins qui m’ont visitée avec beaucoup de dévouement et d’amour », a témoigné l’ex-Première dame.

L’épouse de Laurent Gbagbo a par ailleurs saisi l’occasion pour attirer l’attention des uns et des autres sur les dangers de la Covid-19. Elle invite au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandemie. Avant de conclure, Mme Gbagbo a tenu à s'adresser aux militants de son parti le FPI.

« Je suis donc de retour. La maladie m’a tenue éloignée de la vie du pays, de la vie du Parti, de tous les débats politiques actuels. Pendant près de deux mois, j’ai dû m’enfermer, me confiner pour me concentrer sur ce combat violent, mais personnel. Aujourd’hui, je me sens prête à reprendre du service », a-t-elle lancé.