Football : L'ivoirien Seko Fofana fait déjà tomber un record à Lens

Comme pressenti, l’ivoirien Seko Fofana est désormais un joueur du Racing club de Lens. Le milieu de terrain international s’est engagé ce mardi en faveur des Sang et Or. Le joueur arrive en provenance de l’Udinese.

Seko Fofana est Lensois

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Seko Fofana est désormais un joueur du Racing Club de Lens. Agé de 25 ans, l’international ivoirien s’est engagé pour 4 ans en faveur du promu ce mardi. Cette signature qui était vivement souhaitée par le joueur constitue un record pour le club du nord de la France. En effet, Lens qui a dû débourser 10 millions d’euros, soit plus 6,5 milliards de francs CFA pour acheter l’ivoirien à l’Udinese, a tout simplement réalisé l’achat le plus important de son histoire. Seko Fofana est donc devenu avec cette opération le joueur le plus cher de l’histoire du club français. Auteur de 3 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Udinese, Seko Fofana a rapidement clamé son désir de rejoindre Lens.

Avec Seko Fofana, Lens fait une belle affaire

Solide milieu de terrain doté d’une belle qualité technique et d’un physique non moins impressionnant, Seko Fofana est un joueur qui va assurément faire du bien à l’entrejeu lensois. Passé par Manchester City et Bastia, l’international ivoirien s’est fait un nom en Serie A. Cette saison, il était même annoncé sur les tablettes de l’Atalanta Bergame et de l’Inter Milan. C’est donc finalement en France, pays qui l’a vu naitre que le joueur passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France, va poursuivre sa carrière. Sélectionné à 4 reprises avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, Fofana va donc tenter de contribuer à maintenir Lens dans l’élite française. Avec la signature du Congolais Gaël Kakuta et maintenant, celle de Fofana, Lens poursuit son ambitieux mercato.