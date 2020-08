Elown Kiff No beat et MC One dénoncent le vide dans le Couper-décaler

Un an après le décès de Dj Arafat, des rappeurs mettent au défi les faiseurs de Couper-décaler. Il s'agit d'Elown et de Mc One.

Mc One: "N’acceptez jamais qu’on soit en Face à Face sur un Beat"

Plus d'un an après le décès du boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le Couper décaler est en perte de vitesse. C'est le constat qui est fait par de nombreux observateurs de ce mouvement musical ivoirien.

Lors de son passage à l'émission Peopl'Emik sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), le jeune rappeur Elown, membre du groupe Kiff No beat, s'exprimant sur son dernier single intitulé ''L'enfant de qui'', s'est permis de lancer des piques aux collègues de Feu Dj Arafat.

''Avec cette affaire de Coronavirus qui a tué de nombreuses personnes, j'ai constaté que le peuple a besoin de danser; donc de ce son. C'était juste pour faire plaisir au peuple ... Arafat a laissé le Couper-décaler dans la main des gens; ils ne font rien avec. Ils ne font même pas des chansons pour faire danser les gens. Donc nous les rappeurs, on va faire danser le peuple à notre manière'', a-t-il soutenu.

Quelques jours après cette sortie d'Elown, le jeune rappeur Mc One a aussi défié les acteurs du Couper-décaler. Il s'est exprimé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. ''Dédicace à tous les Dj et Faiseurs de Couper Décaler en Côte d’Ivoire. N’acceptez jamais qu’on soit en Face à Face sur un Beat. J’ai reçu ma formation de Dj Kédjévara'', a fait savoir Mc One qui s'est même adonné à un freestyle sur une sonorité Couper-décaler.

''Je suis le seul rappeur qui fait du Couper-décaler'', a soutenu le poulain de Dj Kédjévara. Cette vidéo de Mc One a bien évidemment suscité de nombreux commentaires des internautes qui pour la plupart, ont demandé au jeune rappeur de sortir une chanson Couper-décaler. ''Mc One, ça dort dans le Couper-décaler. Donc viens nous ambiancer avec une chanson, on va danser'', a commenté un fan.