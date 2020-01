MC One, le poulain de Kédjevara, crée l'émeute dans sa nouvelle école

Après avoir obtenu son Baccalauréat l'année dernière, le jeune rappeur ivoirien, Mc One, a débuté ses études supérieures dans une université privée à Abidjan.

Malgré son succès d'artiste, Mc One n'abandonne pas les études

Le jeune Bagré Jean Martial, plus connu sous le pseudonyme de Mc One, né le 31 juin 2002, est une valeur sûre de la musique ivoirienne. Détecté très jeune par le célèbre artiste Couper décaler, Kédjevara Dj, le petit Mc One dont le talent ne souffre d'aucune contestation, s'est très vite imposé dans l'univers du Rap Ivoire au point d'être considéré comme le principal concurrent du célèbre groupe ivoirien de Rap, Kiff no Beat.

Avec plusieurs titres de belle facture tels que ''Petit enjaillement'' , ''Me amor'' ,''Opi on n'a qu'à faire quoi'', ''Tranquillement tranquille'' et bien d'autres, la notoriété de ce jeune garçon a outre-passé les frontières de la Côte d'Ivoire au point d'être régulièrement sollicité pour des prestations à l'international. Agé de seulement 18 ans, Mc One garde toujours la tête sur les épaules.

Car en dépit de son succès fulgurant, l'artiste ne compte pas du tout abandonner les études. On se souvient de son passage à l'émission "C'est midi" en mai 2017, lorsqu'on lui a demandé s'il ne craignait pas de retomber dans l'anonymat. ''Mais c'est pour cela que je vais à l'école'', avait-il donné comme réponse alors qu'il se trouvait encore en classe de seconde. Il avait ensuite révélé qu'il rêvait d'embrasser une carrière de magistrat, d'avocat ou de juge.

Trois ans après son passage à cette émission, Mc One, parallèlement à sa vie de star, continue tranquillement ses études. Mieux, il a même obtenu le BAC l'an dernier et entend poursuivre ses études universitaires. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook jeudi après-midi, l'on pouvait apercevoir le jeune rappeur dans sa nouvelle école, aux côtés de ses nouveaux amis qui se bousculaient autour de lui juste pour prendre une photo.

''Je suis à l'université Nord Sud à la Riviera Bonoumin. C'est içi que je suis les cours de Ressources Humaines et Communication (RH.Com). Bientôt, les grands diplômes. Nous allons faire la fierté du pays'', a déclaré le poulain de Kédjevara.