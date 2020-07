Rap Ivoire: Suspect 95 lance un défi aux Kiff no beat, ce qui se passe

Le jeune et talentueux rappeur ivoirien, Suspect 95, a lancé un défi aux membres du groupe Kiff no Beat. Il a fait savoir qu'aucun des 5 loups du rap Ivoire ne peut s'engager dans un clash avec lui.

Le jeune artiste Suspect 95 est l’une des étoiles montantes du Rap en Côte d’Ivoire. Grâce à des titres tels que ‘’Enfant de Boss, c'est Boss‘’, ‘’Contrat’’, ‘’Ma seule petite’’, ‘’Je veux dépenser’’, ‘’Enfant des gens'' et bien d’autres, ce jeune talent ivoirien a réussi à se faire un nom dans le milieu du showbiz en Côte d’Ivoire.

En plus d’être un excellent chanteur, Suspect 95 est un excellent débatteur. On se souvient encore de cette chaude discussion sur Instagram avec la belle Emmanuela Keita, ex compagne de l'international footballeur ivoirien, Kafumba Coulibaly, qui s'était donné pour mission de faire la promotion du ''Sugar Daddy'’. Cette dernière estimait en effet qu’une femme belle, disposant de tous ses atouts physiques, devrait être plus ambitieuse en fréquentant des hommes riches afin de ne pas vivre dans la souffrance.

Formellement opposé à cette philosophie, Suspect 95 avait invité la belle Emmanuela Keita à un débat sur Instagram qui a été suivi par des milliers d’internautes. Selon de nombreux observateurs, le jeune rappeur a totalement malmené son adversaire qui n'a pas eu les arguments nécessaires pour l'inquiéter. Après l’épisode Emmanuela Keita, Suspect 95 vise désormais le groupe Kiff no beat. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a fait comprendre à Elow’n et ses compagnons qu'il est celui qui maitrise au mieux les clashs.

‘’Je respecte beaucoup les Kiff no beat parce qu’ils se sont saignés pour le rap ivoirien. Ils se sont saignés; ils ont tout donné pour ce qu’on appelle le Rap Ivoire, et je leur dois du respect pour cela…‘’, a-t-il soutenu. Avant d’ajouter: ‘’Sinon si c’est une affaire de talent, si c’est une affaire de rap, chers membres des Kiff no beat, écoutez-moi très bien, qu’on place Suspect 95 et Kiff no beat pour un clash, je ne parle pas de Freestyle où chacun viendra expliquer où il a grandi, je dis clash. Il n’y a pas un seul d’entre vous qui peut se mettre devant moi. Tout showbiz connait ma bouche‘’, a-t-il lâché.