CAN 2021:Importante décision de la CAF, ce qui attend les Eléphants

Suspendues pour cause de covid-19, les rencontres éliminatoires de la CAN 2021 qui va finalement se jouer en 2022, vont reprendre dans les prochaines semaines. La Confédération africaine de football (CAF) a livré un calendrier dans ce sens.

Les éliminatoires de la CAN 2021 reprennent en novembre

Les sélections africaines savent quand elles pourront reprendre du service en compétitions officielles. De fait, la commission d’urgence de la Confédération africaine football (CAF) a validé la date de reprise des matchs de qualification de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Initialement prévue en janvier prochain, la compétition va finalement se jouer en 2022 en raison de la crise sanitaire dans le monde. En attendant, les sélections engagées dans la course à la qualification vont retrouver les pelouses à partir de novembre. Les 3e et 4e journée de ces rencontres vont se dérouler les 9 et 17 novembre 2020. Quant aux deux dernières journées (5 et 6) de ces éliminatoires de la CAN 2021, elles se joueront les 22 et 30 mars 2021.

CAN 2021: Gros obstacle sur la route des Eléphants

Engagés dans ces éliminatoires où ils sont logés dans la poule K, les Eléphants de Côte d’Ivoire comptent une victoire et une défaite. Deuxièmes au classement, les poulains de Patrice Beaumelle sont derrière Madagascar, solide leader du groupe avec 6 points. Pour les deux prochaines journées, les Eléphants vont disputer deux matchs en aller-retour contre l’équipe malgache. Auteurs d’une excellente participation lors de la dernière CAN, les Baréas sont donc un adversaire de taille sur la route qui doit mener l’équipe ivoirienne à la CAN 2021.

Pour éviter d’être en difficulté lors des dernières journées, l’équipe ivoirienne doit négocier avec sérieux et efficacité ces deux rendez-vous dont le premier est prévu sur ses terres le 9 novembre prochain. Les Eléphants qui restent sur une contre-performance (2-) face à l’Ethiopie sont dans l’obligation de gagner leur prochain match avant un déplacement difficile sur la grande île.