Cameroun: La CAN 2021 reportée d'un an, les raisons

Lors d’une réunion par visioconférence ce mardi, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé de reporter la CAN 2021 prévue au Cameroun.

La CAN 2021 reportée d’un an

Malgré les efforts de la Confédération africaine de football (CAF), la crise sanitaire due au covid-19 a eu raison de la CAN 2021 au Cameroun. L’évènement va être reporté d’un an. C’est la principale décision prise par le comité exécutif de l’instance dirigeante du football. La CAN 2021 va donc se jouer en 2022, toujours au Cameroun.

Initialement prévue du 9 janvier au 6 février, la compétition phare en Afrique rejoint les Jeux Olympiques 2020, l’Euro 2020 et la Copa America au rang des compétitions sportives reportées du fait de la crise sanitaire. En outre, la CAF a décidé de faire jouer le CHAN 2021 en janvier prochain. Comme annoncé il y a quelques semaines, la compétition dédiée aux footballeurs évoluant dans leurs pays va remplacer la CAN 2021 sur le calendrier.

Un report inévitable pour la CAN 2021

Cette décision de la CAF est tout sauf une surprise. Il paraissait tout simplement impossible pour l’instance de faire jouer la CAN 2021 à bonne date. Pour y parvenir, l’organisation présidée par Ahmad Ahmad aurait dû réussir l’exploit de faire jouer les 4 journées restantes des matchs éliminatoires en octobre et en novembre.

La FIFA ayant décidé d’annuler la fenêtre internationale de septembre, seules ces dates apparaissaient comme disponibles. Une programmation des matchs à ces périodes aurait également eu pour conséquence le report des matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Alors que le flou persiste sur la question d’une reprise des matchs sur le continent, cette décision apparait comme la plus logique. En ce qui concerne les demi-finales des compétitions de clubs, elles se joueront en un seul match au Maroc.