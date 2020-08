Magic System: Asalfo frappé par un malheur, ce qui s'est passé

Asalfo, lead vocal du groupe Magic System, est actuellement très effondré après avoir perdu une de ses proches.

Asalfo inconsolable

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) section Côte d’Ivoire a été frappé par un malheur. Une de ses membres du nom d’Aïcha Mambala Traoré est décedée. L’information a été donnée ce jeudi 20 août à travers une publication sur la page Facebook de l’institution.

‘’Aïcha était une jeune femme d'exception pleine d'amour et de compassion…Les programmes d'engagement des jeunes d'UNICEF Côte d'Ivoire et U-Report n'auraient pas le succès qu'ils ont aujourd'hui sans elle. Et grâce à elle, des centaines de jeunes filles se sont accrochées à l'école malgré des situations plus difficiles que nous pouvons l'imaginer. C'est aussi en grande partie grâce à son leadership que les élèves de Côte d'Ivoire ont pu continuer à suivre leurs leçons à la télé et à la radio pendant la pandémie de Coronavirus‘’, a témoigné Unicef Côte d’Ivoire.

Pour avoir été très proche de la défunte, le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, n’a pas pu s’empêcher de rendre un hommage à Aïcha Mambala Traoré.

''Aïcha a toujours été à nos côtés pendant les activités que nous menions conjointement avec l’UNICEF; toujours avec la même énergie et la même dynamique. Grâce à elle des centaines de jeunes filles se sont accrochées à l'école malgré des situations très difficiles‘’, a écrit Asalfo sur Facebook.

Puis d'ajouter: "Hélas! Aïcha vient de nous quitter à cet âge de la vie où elle s’apprêtait à vivre pleinement sa jeunesse. Au nom du groupe et de la Fondation Magic System, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à l’UNICEF et surtout à la grande famille U-Report avec qui j’ai découvert Aïcha. Que son âme repose en Paix‘’.