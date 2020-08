Après les violences : Les USA demandent des enquêtes sur les morts

Les États-Unis ont réagi devant les violences qui ont secoué la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Dans un communiqué publié mardi 25 août 2020, l'ambassade des USA à Abidjan a appelé les autorités ivoiriennes à "enquêter pleinement sur les morts associées aux récentes manifestations, et à rendre publics les résultats desdites enquêtes".

L'ambassade des USA se prononce après les violences

Les violences survenues à la suite de manifestations contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara n'ont pas échappé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui a laissé un message à Alassane Ouattara. Dans une note rendue publique mardi 25 août 2020, elle a exprimé son engagement pour "des élections libres, transparentes et inclusives en Côte d’Ivoire". Le pays de Donald Trump souhaite que les élections historiques à venir soient des occasions pour les Ivoiriens de poursuivre leur chemin pacifique vers la prospérité. Pour la représentation diplomatique américaine, "il appartient au peuple ivoirien de décider de l’avenir et du leadership de son pays".

Dans son communiqué, l'ambassade américaine tient à rappeler que "la répression et l’intimidation n’ont pas de place en démocratie". Aussi, exhorte-t-elle les acteurs politiques "à s’abstenir de toute violence et de tout discours de haine ou de division, et à privilégier le dialogue afin de trouver des solutions paisibles à leurs désaccords". Au regard des violences observées ces derniers temps en Côte d'Ivoire, les États-Unis exhortent "les forces de sécurité à respecter et sauvegarder les droits de tous les citoyens, y compris celui de participer à des manifestations pacifiques".

Poursuivant, les USA n'ont pas manqué d'appeler les autorités ivoiriennes "à enquêter pleinement sur les morts associées aux récentes manifestations, et à rendre publics les résultats desdites enquêtes". "Nous lançons un appel à tous en Côte d’Ivoire d’adhérer à l’état de droit, et aux autorités ivoiriennes d’assurer des processus judiciaires équitables", ont-ils soutenu. Pour rappel, des manifestations contre la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle ont occasionné des morts dans les localités de Bonoua, Divo, Gagnoa et Daoukro.