Guikahué crache sur le bilan de Ouattara: "Le PDCI arrive..."

Maurice Kakou Guikahué est vent debout contre Alassane Ouattara. Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) n'est pas du tout satisfait du bilan des dix ans de gouvernance du président ivoirien. Il l'a fait savoir au sortir d'une session du secrétariat exécutif qui s'est tenue le mardi 25 août 2020.

Guikahué incendie le bilan de Ouattara à deux mois de la présidentielle

Il y a bien longtemps que l'alliance entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara a volé en éclats. Les deux hommes qui donnaient l'image d'excellents partenaires politiques ont fini par devenir de redoutables adversaires. Ils sont en passe de s'affronter dans les urnes à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre 2020. Maurice Kakou Guikahué, l'un des fidèles compagnons du "sphinx" de Daoukro, ne manque aucune occasion pour attaquer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le secrétaire exécutif en chef du PDCI a peint récemment un sombre tableau du pouvoir du RHDP.

À l'occasion de la 160e session du secrétariat exécutif du plus vieux parti politique mardi 25 août 2020, l'ex-ministre de la Santé a vivement critiqué la politique d'Alassane Ouattara. "On nous avait promis l’émergence, l’émergence n’est pas arrivée. Le régime actuel a reculé. Donc, le PDCI va venir pour réconcilier les Ivoiriens, les unir dans une démocratie apaisée, participative, avec des valeurs de tolérance, comme on le connait au PDCI-RDA. Ce, pour aller vers un nouvel espoir. Car souvenez-vous, c’est le PDCI qui a fait le miracle ivoirien", a déclaré Maurice Kakou Guikahué.

Il a également fait remarquer que sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, tous les incateurs humains ont baissé. "En 99, quand le PDCI quittait le pouvoir, nous avions une espérance de vie de 56 ans. Aujourd’hui, nous sommes à 46 ans. Côté mortalité maternelle, sur 100 000 femmes qui accouchaient, il y avait 110 qui mouraient. Nous étions en train de lutter. Aujourd’hui, sur 100 000 femmes qui accouchent, 661 meurent. Donc, ça a été multiplié par 6. Voyez un peu le désastre au niveau de la santé", a martelé Maurice Kakou Guikahué.

Rappelons que cette session du secrétariat exécutif a tourné autour de la présentation du programme de gouvernement du PDCI.