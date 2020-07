Bédié mobilise ses troupes : "Je vous fais confiance..."

Henri Konan Bédié (HKB) est décidé à conquérir le pouvoir d'État. Engagé dans la course présidentielle, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) rêve de prendre sa revanche sur l'histoire. Chassé du Palais présidentiel par Robert Guei et ses "jeunes gens" le 24 décembre 1999, N'Zuéba mène sans doute son dernier combat politique.

Bédié envoie un message aux militants du PDCI

Samedi 20 juin 2020, les responsables de section et de bases du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se sont rendus au domicile d'Henri Konan Bédié à Abidjan. Les hôtes de l'ancien chef d'État avaient effectué le déplacement à sa résidence privée afin de solliciter sa candidature à la présidentielle du 31 octobre. La réponse du patron du PDCI n'a pas tardé. "Je viens d’écouter, avec beaucoup d’attention et d’intérêt, vos représentants. Je suis, à la fois, surpris et heureux du contenu de vos messages me demandant d’être candidat à l’élection du candidat de notre parti à la présidentielle d’octobre 2020. Heureux et fier d’une telle démarche de votre part, je voudrais, en retour vous remercier et vous exprimer toute ma reconnaissance", a répondu M. Bédié, qui a immédiatement accepté d'être le candidat de son parti politique.

Henri Konan Bédié s'est engagé à faire don de sa personne au PDCI "en mémoire de tous les sacrifices" consentis par les "vaillants et braves militants et l'ensemble" du personnel politique du sommet à la base. "Je réponds à votre attente tout en espérant que vous mobiliserez sur le terrain pour amener les membres statutaires de la convention à m’assurer une victoire éclatante, au soir du 26 juillet prochain", a annoncé l'ancien président ivoirien. HKB est assuré d'être le candidat du plus vieux parti politique étant donné qu'il est la personnalité en lice. En effet, Kouadio Konan Bertin (KKB) a vu sa candidature rejetée et ne pourra pas défier Bédié à la convention de désignation du candidat en vue de la présidentielle.

À quatre mois de cette importante échéance électorale, Henri Konan Bédié a cru bon d'envoyer un message à tous les militants du PDCI afin de les remobiliser. "Tous autant que vous êtes, je vous fais confiance, car vous avez fait preuve de loyauté et de fidélité au parti, de juin 2018 à ce jour", a-t-il écrit sur sa page Facebook officielle.