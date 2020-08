Palabre Tina Glamour-Arnaud Jaguar: Eunice Zunon prend position

Les propos injurieux tenus par Tina Glamour à l'encontre d'Arnaud Jaguar, ont suscité de nombreuses réactions dont celle d'Eunice Zunon.

Ce que dit Eunice Zunon de la sortie de Tina Glamour contre Arnaud Jaguar

Quelques semaines après l’inhumation de son fils Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour s'était farouchement opposée au nouveau bureau de la Yorogang qui avait été formé par les lieutenants du Daishikan, dans l'objectif de pérenniser les oeuvres du Beerus Sama.

Intervenant sur les antennes de la chaîne Ivoire Tv Music, Tina Glamour avait affiché son intention de prendre la tête de la Yorogang. A cet effet, elle avait dissout le nouveau bureau qui avait été mis en place, avec comme président Landry Agban.

Elle avait demandé à ce dernier de se retirer, tout comme les managers Youyou Toits Rouges et Habib Marouane qui, après avoir quitté la Yorogang, sont revenus juste après la mort de Houon Ange Didier.

Cependant, Tina Glamour s'était dite favorable à travailler avec Arnaud Jaguar qui s'était retiré du label car ayant trouvé incorrecte et inappropriée la désignation de Landry Agban à la tête de la Yorogang.

Depuis lors, c’était une entente parfaite qui régnait entre la mère et le tout dernier manager de Dj Arafat. Plus d'un an après le décès de l’artiste, les relations entre Tina Glamour et Arnaud Jaguar ne sont plus au beau fixe.

Dénonçant l’hypocrisie du manager dans une vidéo publiée sur la toile, Tina a tenu des propos durs à l’encontre de ce dernier. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions dont celle d'Eunice Zunon qui, à travers une publication sur son compte Facebook, a tenté de recadrer la mère du Beerus Sama.

''Entre nuque on dirait pinasse et visage on dirait mangue non mûre, je décide de ne pas me prononcer sur le physique d'une personne. Merci'', a indiqué Bb Bouche Pointue.