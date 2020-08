Palabre entre Tina Glamour et Arnaud Jaguar: Ce qui s'est passé

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, se dit très déçue du tout dernier manager de son défunt fils, Arnaud Jaguar. Elle l’a fait savoir dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Tina Glamour: ‘’Arnaud Jaguar es un vrai hypocrite‘’

Le tout dernier manager de Dj Arafat, Arnaud Jaguar, a été cité dans la récente chanson d’Ariel Sheney intitulée ‘’La colère du Lion‘’. Un titre dans lequel le "Petit nouchi d'Abobo" dénonce ‘’l’hypocrisie’’ de certains ex proches collaborateurs du boss de la Yorogang.

‘’Arnaud Jaguar, c'est le plus grand traître du gbonhi (groupe). C'est comme cela qu'ils l'ont qualifié quand ils sont venus me voir. C'est Arnaud qui t'a séparé de ton vieux. C'est Arnaud qui a monté la tête de Didier. C'est Arnaud qui disait que tu étais hypocrite quand tu t'es mis à genou devant la chine‘’, a chanté l’ex poulain de la Yorogang.

A la suite de cette chanson, les langues se sont déliées, et plusieurs anciens proches de Dj Arafat sont montés au créneau pour dire leur part de vérité. Tina Glamour, la mère du Daishi, n’est pas restée silencieuse. Après une première vidéo dans laquelle, elle demandait à Ariel Sheney et Olopkatcha de mettre fin aux polémiques, elle a publié une nouvelle vidéo dans laquelle elle exprime sa déception à l’endroit du tout dernier manager de Dj Arafat, confirmant ainsi les dires d’Ariel Sheney.

‘’Arnaud Jaguar, tu m’as déçue… Il y a ton ami en France qui t’a remis de l’argent pour m’acheter un parfum, et toi tu vas prendre un parfum de 8995 Fcfa… Tu ne m’as pas soutenue dans l’organisation des ''Un an de Dj Arafat''. Tu as organisé un concert le 12 août mais tu ne m’as pas invitée‘’, a-t-elle lancé. Avant d’ajouter: ‘’C’est toi qui disait à Dj Arafat de ne pas parler à sa mère; c’est vous qui avez dit à mon fils que sa maman est folle. Tu as utilisé la situation où Arafat ne savait pas où se tourner sinon, quand tu te regardes, est-ce que toi tu peux être le manager d’Arafat? Tu es un vrai hypocrite‘’, a-t-il craché.