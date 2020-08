Titrologie du 29 août 2020: Soro "attendu" lundi à la CEI

La titrologie de ce samedi 29 août 2020 reste dominée par le dépôt des dossiers de candidatures des candidats au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La tournée de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale, initiée par le Premier ministre Hamed Bakayoko, a également intéressé la presse.

Titrologie: La candidature de Soro déposée lundi, le PM Hamed Bakayoko hausse le ton ''Plus jamais ça"

Au cœur de l’actualité socio-politique depuis le début de la semaine, le ballet du depôt des dossiers de candidature des aspirants au fauteuil présidentiel ivoirien, se poursuit. Après Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’guessan ou encore Kouadio Konan Bertin (KKB), les journaux annoncent les dossiers d'autres figures politiques.

Ainsi, le Nouveau Réveil révèle à sa Une que les émissaires de Guillaume Soro, actuellement en exil, sont attendus, lundi 31 août prochain, au secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante (CEI), pour le dépôt de son dossier de candidature.

« Candidat de GPS, Soro depose son dossier de candidature à la CEI ce lundi », informe le journal proche du PDCI-RDA. En attendant le dépôt du sien, lundi aussi, Albert Mabri Toikeusse a été investi candidat de l’ UDPCI, vendredi au Palais de la Culture d’Abidjan-Treichville.

« Mabri ne veut plus rien lâcher et accuse gravement ses alliés», retient Soir Info du discours tenu du président du parti arc-en-ciel. « Un million de parrainages n’équivaut pas à un million de voix », relate L’Inter.

On note en marge de la présidentielle du 31 octobre 2020, la tournée de sensibilisation initiée par le Premier ministre Hamed Bakayoko, en vue du retour à la cohésion sociale entre les populations dans les localités qui ont connu de violents affrontements intercommunautaires en cette période préélectorale.

« Les vérités d’ Hamed Bakayoko depuis Gagnoa », titre à sa manchette L’Inter. Et Le Matin d'ajouter: « Plus Jamais ça, on va être ferme ! ». Vous retrouverez également dans la titrologie de ce samedi, la sortie du Préfet hors grade, To Bi Vincent Irié, sur sa démission de la tête de la préfecture du Département d’Abidjan.