A peine fiancée à Grand P, Eudoxie Yao rasée par une femme blanche?

Quelques heures seulement après avoir demandé Eudoxie Yao en mariage, l'artiste guinéen Grand P a été aperçu aux côtés d'une femme blanche.

Grand P aperçu avec une femme blanche

L'artiste guinéen Grand P a officiellement demandé la main de sa princesse, Eudoxie Yao, dans la soirée du mercredi 26 août 2020. Ce qui a été accueilli avec beaucoup de joie par La Go Bobaraba qui a brandi fièrement la bague de fiançailles que lui a offerte son prince charmant.

''Pour les gens qui demandent si c'est réel, sachez que c'est du vrai love. On s'aime plus que tout. Nous sommes en train de préparer la dot. On va voir ce que les parents veulent et la suite vient après... Je suis fiancée. C'est bouclé. Mon mari a dit, il a fait. C'est Dieu seul qui peut nous séparer à l'heure actuelle'', a soutenu Eudoxie Yao tout en lançant des piques à Yvidero. ''Yvidero sait que Grand P est à moi. Elle ne coupe pas mon coeur. Il (Grand P) lui a dit que c'est Eudoxie ou rien'', a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Alors que l'on s'attendait à une contre-attaque de la web comédienne Yvidero qui a marqué une opposition à cette union assez controversée, c'est finalement une femme blanche qui s'est affichée comme une très sérieuse rivale d'Eudoxie Yao.

Moins de 48 heures après la fameuse demande en mariage, des images ont fuité sur les réseaux sociaux, montrant Grand P s'amourachant avec une femme blanche. Vu les nombreux commentaires, Grand P est très rapidement monté au créneau pour apporter des précisions sur ces images. ''C’est juste une fan...", a-t-il posté sur sa page Facebook.

Pour de nombreux internautes, il est clair qu'il se trame quelque chose entre Grand P et cette femme blanche. ''Qu'est-ce qu'il a ce petit monsieur et puis trop de femmes lui courent après... Eudoxie Yao en tout cas, ta rivale est belle...'', a commenté un internaute.