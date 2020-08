Adjoumani répond à Simone Gbagbo et brandit la CPI

Dans une publication sur sa page Facebook, Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a apporté une cinglante réponse à Simone Ehivet Gbagbo. Au cours d'une conférence de presse, l'ex-Première dame ivoirienne a ouvertement lancé des piques à Alassane Ouattara.

Adjoumani rafraichit la mémoire à Simone Gbagbo

Face à la presse le jeudi 27 août 2020, Simone Gbagbo a craché du feu. L'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire s'est prononcée sur les manifestations contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Selon l'épouse de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara "a de nouveau précipité la Côte d'Ivoire dans une zone de turbulence. Son refus de respecter les dispositions des articles 183 et 55 a provoqué une vague de remous sociaux sur l’ensemble du territoire national et qui est en train de conduire notre pays vers le chaos". Poursuivant, la vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI) a prévenu : "Nous ne cèderons à aucune intimidation ni répression."

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Kobenan Kouassi Adjoumani apporte la réplique à Simone Gbagbo. Le porte-parole principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a tenu à recadrer Mme Gbagbo. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a laissé entendre que les propos de l'ex-Première dame sont d'une "gravité extrême" qui "fait ressortir une volonté délibérée d’en rajouter au climat de tension, en invitant les populations à braver l’autorité de l’État, à manifester plus violemment et surtout à étendre les actes de vandalisme à l’échelle de tout le pays".

Kobenan Kouassi Adjoumani a profité de l'occasion pour rafraichir la mémoire à Simone Gbagbo. "Le RHDP s’étonne que Mme Simone Gbagbo dont le rôle a été particulièrement nocif dans la grave crise qu’a connue la Côte d’Ivoire de 2010 à 2011, du fait de ses dérives, de son implication présumée dans les opérations attribuées aux escadrons de la mort et des exactions imputées au régime défunt, n’ait tiré, aucune leçon, aucun enseignement de ses forfaits. Le RHDP voudrait aussi rappeler que Mme Simone Gbagbo était réclamée par la CPI et n’eût été l’opposition formelle du président de la République, président du RHDP, SEM Alassane Ouattara, elle aurait été transférée à La Haye", a-t-il rappelé.