Libération de prisonniers politiques : Alpha Blondy parle

Alpha Blondy est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. La mégastar du reggae n'hésite pas à donner sa position sur l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. À deux mois de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le chanteur de reggae plaide pour la libération des prisonniers politiques de son pays.

Alpha Blondy appelle à la libération des prisonniers politiques

En Côte d'Ivoire, la question des prisonniers politiques divise profondément le pouvoir et l'opposition. Pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), les individus incarcérés au lendemain de la crise postélectorale de 2010-2011 ne le sont nullement à cause de leur opinion politique. En mai 2018, à l'occasion de la fête du Travail, Alassane Ouattara avait clairement indiqué qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Selon le président ivoirien, ces personnes "ont attaqué des commissariats de police, des camps de gendarmerie, assassiné des militaires, y compris (des membres) de la mission de l’ONU" dans notre pays.

À deux mois de l'élection présidentielle, Alpha Blondy fait ressurgir la question, des prisonniers politiques. C'était à l'occasion du lancement d'une initiative dénommée "Election C'pas gnaga". Le chanteur de reggae a saisi l'opportunité pour lancer un vibrant appel aux tenants actuels du pouvoir. Koné Seydou, de son vrai nom, a laissé entendre qu'il "faut que les uns et les autres désarment leurs verbes et que l'esprit soit apaisé. Mais pour que l’esprit soit apaisé, il faut que les choses soient claires dans les esprits", rapporte Le Nouveau Réveil.

Au cours de son intervention, Alpha Blondy a soutenu que "ça ne coûte rien de libérer les prisonniers politiques". "C’est très important. Parce que certains sont en prison parce qu’ils ont été bêtes. Et être bête, ce n’est pas anticonstitutionnel. (…) Il faudrait qu’un geste soit fait. Ça va soulager les esprits", a-t-il recommandé.