Échange de baiser entre Eudoxie Yao et Grand P: La toile s'enflamme

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao et son amoureux Grand P ont échangé un baiser dont les images suscitent de chaudes discussions sur les réseaux sociaux.

Eudoxie Yao et Grand P: Bientôt la dot

C'est le grand amour entre la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P. Alors que beaucoup ne croient pas en cette relation amoureuse entre la go Bobaraba et cet homme de très petite taille et à la voix à peine audible, force est de constater que nos deux tourtereaux continuent, eux, de vivre passionnément leur aventure. Et ce, depuis l'arrivée en Côte d'Ivoire de la star guinéenne qui a même demandé la main de sa dulcinée.

Après l'incident dans lequel Gand P dit avoir été supris par un baiser venant d'une femme blanche, quelques heures seulement après sa demande en mariage d'Eudoxie Yao, le love a repris.

Dans un direct sur les réseaux sociaux, Eudo Nationale et Grand P ont présenté leurs projets futurs. ''J'étais très fâchée avec Grand P parce que je n'ai pas apprécié qu'il embrasse une autre femme mais il a présenté ses excuses... Bientôt, nous allons faire la dot... On ira voir ma maman pour cela et ensuite, nous allons préparer le mariage civil... Nous sommes en train de voir si on doit l'organiser à Abidjan ou à Conakry'', a confié Eudoxie Yao.

Pour montrer aux internautes qu'ils sont vraiment réconciliés, nos deux amoureux ont échangé un baiser dont les images ont inondé la toile, suscitant de nombreuses réactions. "On sent sur le visage d'Eudoxie Yao qu'elle n'est pas contente mais, devant les caméras, elle n'a pas le choix'', a commenté un internaute quand un autre écrivait: ''Eudoxie, tu seras étonnée de te voir au lit avec lui un jour. Les garçons sont trop patients quand ils veulent manger les vrais plats. Grand P, allons seulement. Tu vas y arriver''.