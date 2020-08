Eudoxie Yao dénonce: "Des gens sont contre mon union avec Grand P"

Le chanteur guinéen Grand P, fiancé d'Eudoxie Yao, s'est expliqué sur les photos dans lesquelles on l'a aperçu, embrassant une femme blanche.

Grand P à Eudoxie Yao: ''Je ne connais pas cette femme blanche; elle m'a forcé à l'embrasser''

Moins de 24 heures après avoir demandé la main d'Eudoxie Yao, le chanteur guinéen Grand P a été aperçu aux côtés d'une femme de race blanche. Des photos publiées sur la toile, ont montré la star venue de Guinée, échanger un baiser avec la jeune dame. Ce qui a suscité la colère de la bimbo ivoirienne qui n'a pas manqué de le signaler via une publication sur sa page Facebook.

‘’Mon fiancé Grand P, tu prétends me vouloir comme épouse légitime mais c’est toujours toi qui embrasse tes fans sur la bouche. A cette allure, mes parents risquent de refuser ce mariage...Ressaisis-toi! Tu as fait, mes frères ivoiriens ont commencé à se moquer de moi. Tu dis que tu m’aimes; je te crois mais…‘’, a écrit Eudoxie Yao.

De son côté, Grand P a tenu à rencontrer sa dulcinée afin de lui donner sa version des faits. La scène a même été diffusée en direct de la page Facebook d'Eudoxie Yao. ''C'est la femme qui m'a provoqué. Je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais rencontrée. C'est elle qui m'a forcé à l'embrasser... C'est Eudoxie Yao qui est ma femme'', a déclaré le chanteur guinéen.

Quant à Eudoxie Yao, elle a tout simplement mis en garde les femmes qui rôdent autour de son amoureux. ''Grand P est occupé; il est fiancé à Eudoxie. Quand il était célibataire, on ne vous voyait pas. Depuis qu'il a dit qu'il est en couple, on souffre. Il dit qu'il est marié; qu'il a sa femme mais vous voulez quoi...J'ai l'impression que les gens sont contre mon union avec Grand P... Il m'aime. Je l'aime'', a lancé la Go Bobaraba qui dit avoir accepté les excuses de son fiancé.