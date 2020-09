Guinée: Grand P veut affronter Alpha Condé à la présidentielle

A peine rentré en Guinée après un séjour de deux semaines à Abidjan, le chanteur guinéen Grand P, fiancé d'Eudoxie Yao, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle dans son pays.

Grand P: ''Je serai candidat à la présidentielle 2020 en Guinée''

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a récemment manifesté le désir de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Elle avait même dévoilé un aperçu de son programme de société. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la bimbo ivoirienne a véritablement pensé à toutes les couches sociales.

''Femmes de Côte d’Ivoire, je vous rendrai le pouvoir. Aux hommes, je vais légaliser la polygamie pour éviter toutes les frustrations. Aux jeunes, internet sera gratuit dans tous les établissements, à l’université et dans toutes les surfaces...Du vivrier sera distribué gratuitement chaque samedi sous 2 bâches dressées de 6h à 15h à chaque grand carrefour des 10 communes d’Abidjan et dans la sous région. Chaque mois, je vais financer des projets de 10 jeunes partout en Côte d’Ivoire à hauteur d’au moins 5 millions. Je vais aussi payer tous les jeunes à hauteur d’un million de francs cfa par mois'', avait-elle déclaré.

La go Bobaraba avait aussi fait la promesse de changer la vie des Ivoiriens, une fois élue présidente de la République de Côte d'Ivoire. ''Eudoxie Yao, la candidate des jeunes. Si vous me votez, vous n’allez jamais connaître la faim. Je vais changer beaucoup de vies'', a affirmé Eudoxie Yao qui a finalement désisté puisque son nom ne figure pas sur la liste des candidats ayant déposé leur dossier de candidature au siège de la Commission électorale indépendante (CEI) .

Eudoxie Yao doit avoir transféré ses ambitions présidentielles à son fiancé: le chanteur guinéen Grand P. Le futur époux de la go Bobaraba, à peine rentré de son séjour à Abidjan, a annoncé sa candidature à la présidentielle en Guinée. ''Je me présente à la présidentielle 2020. Écoutez-moi! Je vais venir en force. Écoutez Grand P! Vous devez tous me soutenir'', a déclaré Grand P dans une courte vidéo publiée sur sa page Facebook. A travers cette candidature, Grand P défie ainsi le chef de l'Etat sortant, Alpha Condé (82 ans), candidat à sa propre succession.