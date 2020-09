Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 5 septembre 2020

Samedi 5 septembre 2020, la titrologie ou la revue de la presse ivoirienne est fortement dominée par la visite d'Alassane Ouattara auprès d'Emmanuel Macron à l'Elysée. L'actualité autour de l'élection présidentielle du 31 octobre n'échappe pas aux médias ivoiriens.

Titrologie, Alassane Ouattara échange avec Emmanuel Macron

Le Matin, donne le ton en déclarant à sa Une que "Macron reçoit Ouattara avec tous les honneurs". Le journal proche du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), nous relate la "chronique d'une grande complicité entre 2 hommes". Notre confrère revient sur la récente sortie de Mamadou Touré sur les antennes de Radio France Internationale. "Beaucoup d'Ivoiriens estiment que la candidature de Ouattara est nécessaire", a déclaré le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, en réponse au cardinal Jean Pierre Kutwa. Le Patriote, laisse entendre que Ouattara et Macron sont en phase.

Dans sa titrologie, Le Nouveau Réveil, dévoile que face à Emmanuel Macron, Alassane Ouattara "a pris 3 gros engagements". Le journal rapporte les propos de Marcel Amon-Tanoh, qui a accordé une interview à Jeune Afrique. L'ancien ministre des Affaires étrangères estime qu'à propos du 3e mandat du chef de l'Etat, "le Conseil constitutionnel est divisé". Pour sa part, L'Inter, met en lumière la stratégie de Guillaume Soro à deux mois de l'élection présidentielle. Le journal indique que le député de Ferké a déposé une "requête auprès de la justice". Dans les colonnes de ce média, Hamed Bakayoko fait une promesse. "Nous allons revoir toutes les structures de la CEI, y compris celles décentralisées", a annoncé le Premier ministre.

Soir Info, plonge les lecteurs dans la visite d'Alassane Ouattara à l'Elysée en revenant sur "ce qui s'est passé" entre les deux chefs d'Etat. Il ne manque pas de nous fait savoir que Mamadou Touré "s'en prend à Guikahué et répond aussi au cardinal". Fraternité Matin, barre à sa Une : "Macron et Ouattara évoquent la nécessité de la paix et la stabilité" en Côte d'Ivoire.