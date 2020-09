Triste depuis le décès de Dj Arafat, Tina Glamour cherche un mari

Un an après le décès de son fils Ange Didier Houon alias Dj Arafat, dame Logbo Valentine ou Tina Glamour, âgée de 55 ans, a dévoilé son envie de s'engager avec un homme.

Tina Glamour: ''Avoir un mari est protecteur"

Un peu plus de deux mois après le décès de son fils, Dj Arafat, en 2019, Tina Glamour a été invitée sur le plateau de l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la première chaîne de télévision nationale RT1. A cette occasion, la mère du Berrus Sama a donné les raisons pour lesquelles elle a adopté le style très érotique qui l'a propulsée au devant de la scène musicale dans les année 90.

''A cette époque, je sortais d'un divorce. Mais je voulais montrer à mes sœurs ivoiriennes que ce n'est pas parce qu'on sort d'un divorce, qu'on va se laisser aller. Je sortais d'un divorce d'avec Feu Houon Pierre qui ne voulait pas que je chante. C'est moi qui ait décidé, après deux accouchements; le deuxième, c'était Ange Didier, de me donner un genre en mettant mes atouts en valeur. La femme ivoirienne est belle'', a déclaré Lady Glamour qui, malgré ses 55 ans, a formellement refusé qu'on l'appelle Tata Tina.

''Moi, je ne suis pas dans les Tata. Moi, je suis jeune hein. J'ai 17 ans et demie'', a-t-elle affirmé. Plus d'un an après le décès de son unique garçon, Tina Glamour semble avoir besoin d'un homme à ses côtés, comme le témoigne une publication sur sa page Facebook: ''Humm je pense à mon futur mari'', a fait savoir La Spendja avant de revenir à la charge avec plus de précisions: ''Ne m'attachez pas. Avoir un mari est protecteur, pas affaire de sexe, je suis trop triste les fans'', a-t-elle ajouté.

Ces différentes publications de Tina Glamour ont suscité plusieurs réactions. Et force est de constater que nombreux sont les internautes qui ont apporté leur soutien à Tina Glamour.

''Bonne chance Maman Tina. Il n'y a pas d'âge pour le mariage, l'essentiel, c'est de tomber sur une personne qui te respecte et responsable'', a commenté un fan de La Spendja, quand un autre écrivait: ''Que le Seigneur te donne un bon mari qui va te rendre heureuse et panser tes plaies''.