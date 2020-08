Acculée par la soeur d'Arafat, Tina Glamour craque: "Carla est gâtée"

Sévèrement critiquée après la dernière sortie de sa fille BB Carla, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a craché ses vérités à la face de ses détracteurs.

Tina Glamour: ‘’Ce n'est pas à vous de m’apprendre à éduquer mes enfants‘’

A quelques jours de la célébration de la première année du décès de Dj Arafat, sa petite sœur Carla Kéké ou encore BB Carla s’est attaquée à sa mère Tina Glamour, à travers plusieurs publications sur son compte Facebook.

‘’Je n'ai jamais eu l'affection réelle d'une mère; elle n'a jamais été là pour m’écouter. J’ai toujours été triste dans mon enfance jusqu'à présent. Tout le temps en train de me frapper. C'est mon pauvre petit papa qui a tout fait pour moi. Elle m’a toujours poussée à détester mon papa mais mon père reste mon père. Maman Logbo Valentine, je m’adresse à toi. Pourquoi tu ne leur dis pas que tu as mis mes bagages à la porte; que même mes médicaments sont finis. Tu n’as rien payé. Une vraie mère ne peut jamais exposer son enfant. Arrête de mentir aux gens. Merci beaucoup chère mère. Tu veux ma mort mais, au nom de Dieu, je vais vivre‘’, avait écrit BB Carla âgée de 21 ans.

Sévèrement critiquée après la sortie de sa fille, Tina Glamour n’a pas tardé à répondre. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, elle s’est adressée, non pas à sa fille, mais plutôt à ses détracteurs. ‘’Les Ivoiriens, vous me décevez. Vous dites que vous aimez Dj Arafat, mais vous oubliez que c’est de mon ventre qu’il est sorti. C’est vous qui allez m’apprendre comment je vais élever mes enfants? (...) Parmi mes enfants, il n’y a pas de bébé; ils sont tous de super adultes‘’, a lâché Tina Glamour.

Avant d’ajouter: ‘’Ce n’est pas ma fille qui a fait cette lettre. Ce sont des esprits sataniques; les esprits de sorcellerie. Et tout ça pour me déstabiliser mais vous avez tapé poto (échoué) parce que vous n’allez même pas me déstabiliser. Je vais faire la levée de deuil de mon fils dignement parce que je suis une enfant de Dieu‘’, a-t-elle ajouté.

La mère du Daishikan s’en est également prise aux femmes qui la traitent de mauvaise mère. ‘’Maintenant, vous les femmes qui m’insultez sur les réseaux sociaux, ai-j’ai volé vos enfants ? Est-ce que je m’occupe de vos enfants ? Est-ce que c’est vous qui avez fait l’extrait de naissance de mes enfants ? Carla est une enfant très difficile parce qu’elle a été très gâtée par son père. Si ça ne tenait qu’à moi, j’allais prendre son cœur pour lui donner le mien… Mais je vous laisse dans la main de Dieu…Quand on juge, Dieu n’aime pas. Je vous dit merci pour toute votre méchanceté‘’, a lancé Tina Glamour.