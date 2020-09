Titrologie du 8 septembre 2020 : Macron « Report de la présidentielle »

La Titrologie de ce mardi 8 septembre 2020 revient sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara du vendredi dernier. Un journal ivoirien parle d'un "véritable dialogue de sourds" entre les deux présidents.

Titrologie : Ouattara : « Les élections auront lieu le 31 octobre »

Le déjeuner de travail qu'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont eu au palais de l'Élysée, le vendredi 4 septembre dernier, n'a vraisemblablement pas encore livré tous ses tenants et aboutissants. Le Nouveau Courrier annonce d'entrée, dans la titrologie de ce mardi : "Dans les secrets de la rencontre tendue Macron - Ouattara." Pour Le Matin, c'est "Ouattara qui livre tous les secrets de son déjeuner avec Macron". Soir Info, plaque pourtant à sa Une : "Ce qui n'a jamais été dévoilé sur la rencontre Macron - Ouattara à l'Élysée." Et son confrère L'Inter du groupe Olympe, de préciser : "Macron veut le report de la présidentielle."

Le Président ivoirien reste cependant formel sur Le Patriote : "Les élections auront lieu le 31 octobre." Et le président ivoirien de préciser dans les colonnes du journal gouvernemental Fraternité Matin : "La démocratie, c'est d'aller aux urnes et de respecter les institutions." Positions diamétralement opposées des deux chefs d'Etat fait dure à Notre Voix : "Rencontre Macron - Ouattara à l'Elysée, Révélations sur un véritable dialogue de sourds." Pour Le Bélier, il s'agit d'une "impossible convergence de vue sur la candidature de Ouattara".

Quoi qu'il en soit, pour cette élection, Le Jour Plus annonce : "Ouattara, le grandissime favori." Car pour Le Mandat "L'Oeuvre d'Houphouët doit être entretenue par Ouattara", dixit le ministre Adjoumani depuis le Bélier. Le Président Muhamadu Buhari lance cependant un autre son discordant. "Le Président nigérian dit niet au 3e mandat", indique Le Temps. Et ce tabloïd ivoirien de reprendre des propos de Konan Kouadio Siméon dit KKS : "Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre; Une transition s'impose en Côte d'Ivoire." Pour Le Nouveau Réveil : "Après 10 ans de règne, Ouattara rate sa sortie."

Coulibaly-Kuibiert revèle sur L'Inter : "Des candidats ont donné des chèques qui sont revenus impayés." "Bédié, Soro et EDS se mettent à l’épreuve du Fair-play en mettant la pression sur le Conseil constitutionnel : voici leurs arguments…" apprend-on de L'Intelligent d'Abidjan. Le Miroir annonce pour sa part la visite d'Etat de Ouattara. "Le Moronou attend son sauveur", lance le journal.