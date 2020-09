Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont eu un déjeuner de travail ce vendredi 4 septembre, au palais de l'Élysée à Paris. Les échanges entre le président français et son hôte ivoirien ont porté sur la coopération bilatérale franco-ivoirienne, la crise malienne, ainsi que la situation dans la sous-région ouest-africaine. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a également été abordée, avec la nécessité pour les autorités ivoiriennes de raffermir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

Les dessous de la rencontre de l'Élysée entre Ouattara et Macron