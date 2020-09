Titrologie du 10 septembre 2020 : « Ouattara... comme un prince »

La visite d'État d'Alassane Ouattara dans le Moronou cristallise la Titrologie de ce jeudi 10 septembre 2020. La presse ivoirienne a également fait écho de l'investiture d'Henri Konan Bédié pour la présidentielle et le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.

Titrologie : « Ouattara accueilli en fanfare à Bongouanou »

Pour le début de sa visite d'Etat dans la région du Moronou, "Accueil triomphal!" note d'entrée Franternité Matin dans la Titrologie de ce jeudi. "Ouattara à Bongouanou comme un Prince", poursuit Le Patriote. Quand Le Matin indique pour sa part : "En liesse, le peuple Agni déroule le tapis rouge à Ouattara." Et Le Jour Plus d'ajouter : "Ouattra accueilli en fanfare à Bongouanou." Avant que Le Mandat ne lance : "Ouattara accueilli Triom-pha-le-ment." Pour Le Rassemblement "Ouattara est arrivé, le bonheur aussi". L'Inter, croit savoir pour sa part "Ce que Ouattara a dit à son arrivée à Bongouanou". A ceux qui indiquent que le Président Ouattara est en campagne, "Cette visite d'Etat était programmée depuis longtemps", justifie L'Intelligent d'Abidjan.

Mais Henri Konan Bédié, président du PDCI et candidat à la Présidentielle 2020 n'entend pas laisser le terrain à son ancien allié du RHDP. "Bédié, ton peuple te réclame pour le sauver de la forfaiture du RHDP", lance L'Héritage. Le Bélier reprend pour sa part le message de mobilisation du Pr Maurice Kakou Guikahué pour l'investiture de Bédié. "Tous à Yakro pour battre le record... et montrer au monde que c'est le PDCI-RDA", plaque Le Bélier à sa une. "Si Ouattara est retenu, on verra ce qui va se passer", menace le Secrétaire exécutif du PDCI dans les colonnes de Le Temps, avant d'ajouter sur Le Nouveau Réveil : "Nous sommes prêts à aller aux élections, mais pas à n'importe quelle condition."

Soir Info revient sur "D'autres détails de la rencontre Macron-Ouattara revélées". Affaire Braquage de la BCEAO par Gbagbo, "Les révélations de Ouattara font trembler Katinan", titre Le Temps. Charles Blé Goudé attaque le régime depuis La Haye. "C'est Ouattara qui met le feu aux poudres", lance l'ancien leader des jeunes patriotes sur Notre Voie. Retour de Gbagbo, "de grosse révélations sur le chantage honteux du régime", revèle Le Quotidien d'Abidjan. "Nous n'imaginons pas un seul instant cette élection sans Guillaume Soro", déclare Générations Nouvelles.