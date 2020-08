Visite d'Etat dans le Moronou : Ouattara bouscule Affi sur ses bases

Après le N'Zi et le Hambol, Alassane Ouattara est annoncé dans le Moronou pour une visite d'État. Cette visite du chef de l'État dans le fief de Pascal Affi N'Guessan, candidat déclaré à la Présidentielle 2020, était prévue depuis le début de l'année.

Visite d'État d'Alassane Ouattara dans le Moronou, les préparatifs vont bon train

Octobre 2019, Daniel Kablan Duncan, alors Vice-Président, avait annoncé une visite du Président de la République dans la région du Moronou. « Le président se réjouit par avance d’être bientôt parmi vous en tout début de l’année 2020 et il me l’a confirmé », avait déclaré le Député de Grand-Bassam à l'occasion de la double cérémonie d’hommage au président Ouattara et d’inauguration de l’axe routier Akoupé-Kotobi-Bongouanou.

Mais cette visite n'a pu avoir lieu à la date indiquée à cause de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, ainsi qu'à bien d'autres raisons inhérentes à l'agenda présidentiel. Alassane Ouattara a donc remis les couverts, et a décidé d'effectuer cette visite dans la région du Moronou.

Eu égard à la mobilisation des populations et surtout aux actions de développement qu'ont engendrées les visites du Président Ouattara dans les régions du N'Zi (centre) et du Hambol (nord), Pascal Affi N'Guessan, Président du Conseil régional du Moronou et candidat déclaré au scrutin du 31 octobre, pourrait bien s'inquiéter que son électorat bascule dans le RHDP à moins de trois mois de l'élection présidentielle.

Quoi qu'il en soit, Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, a convoqué les élus, cadres et populations de ladite région à une importante réunion, ce mercredi 5 août, à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan, en vue des préparatifs de cette visite d'État.