Yakro : Guikahué déploie la grosse artillerie pour l'investiture de Bédié

Maurice Kakou Guikahué n'entend point lésiner sur les moyens pour faire de l'investiture d'Henri Konan Bédié une fête foraine. Le Secrétaire exécutif du PDCI s'est pour ce faire rendu à Yamoussoukro pour mobiliser ses troupes.

Maurice Kakou Guikahué : « Nous devons faire une démonstration de force »

Henri Konan Bédié sera officiellement investi candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à l'élection présidentielle de 2020, le 12 septembre, à la Place Jean-Paul 2 de Yamoussoukro. À cet effet, l'animateur principal du vieux parti, le Professeur Maurice Kakou Guikahué entend mettre les petits plats dans les grands pour gagner la bataille de la mobilisation. Aussi, l'ancien ministre était-il dans la capitale politique et administrative ivoirienne, dimanche 6 septembre, pour une réunion préparatoire de l'investiture du Sphinx de Daoukro.

Tous les responsables locaux du PDCI dans un rayon de 150 kilomètres de Yamoussoukro, épicentre de cette cérémonie, ont été mis à contribution pour provoquer une véritable marée humaine à cette investiture. Le mot d'ordre est donc clair pour le Pr Guikahué : « Nous attendons les militants, nous devons faire une démonstration de force. En remplissant la place Jean-Paul 2, on fait six fois le stade Houphouët-Boigny. On attend 400 à 500.000 personnes. »

À travers cette investiture, le PDCI-RDA entend apporter la réplique à son ancien allié du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), qui a mobilisé environ 100 000 personnes pour l'investiture d'Alassane Ouattara, le 22 août dernier, au stade Felix Houphouët-Boigny à Abidjan.

Il s'agit en toute craisemblance d'un avant-goût du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, qui se joue principalement entre les deux mastodontes de la politique ivoirienne, ainsi que 42 autres candidats, dont Laurent Gbagbo, l'autre poids lourd de l'échiquier politique. Toutes ces candidatures attendent d'ailleurs de passer à la censure du Conseil constitutionnel qui se prononcera en dernier sur leur validité.

Quoi qu'il en soit, N’dri Narcisse, Directeur de Cabinet du Président Bédié reste très confiant. « Le président du parti vous demande de venir très nombreux à cette investiture, car il va délivrer ce jour-là un message très important, son discours-programme qui va nous engager tous. Nous disposons d’un programme robuste qui va faire rêver les Ivoiriens », a-t-il déclaré.